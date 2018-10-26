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Россияне устроили дедолларизацию госбанкам

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  • 26.10.2018, 19:41
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В сентябре население продолжило выносить валюту из госбанков.

На заявления чиновников о необходимости дедолларизации российской экономики россияне ответили выносом валюты из госбанков, пишет finanz.ru.

За сентябрь валютные депозиты в Сбербанке и ВТБ сократились еще на 1 млрд долларов, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на банковскую отчетность, размещенную на сайте ЦБ.

Сбербанк снова стал главной жертвой оттока, потеряв 901 млн долларов с валютных счетов. Из ВТБ утекло 95 млн долларов, из Совкомбанка - 55 млн.

В сумме банковская система лишилась 662 млн долларов за сентябрь и 2,3 млрд долларов - за два месяца.

В сентябре к оттоку валютных депозитов добавился и ускоренный вынос рублей: физлица забрали в сумме 141 млрд рублей - в 2,3 раза больше, чем в августе.

За два месяца банки потеряли 200 млрд рублей клиентского фондирования. В лидерах оттока предсказуемо оказались банки, которые держат больше всего депозитов: из Сбербанка, который хранит 12 трлн рублей населения, утекло 46 млрд рублей. Из ВТБ, где вклады составляют 3,5 трлн рублей, люди забрали 30 млрд.

Суммарно, в пересчете на рубли как валюту баланса Сбербанк вернул вкладчикам 219 млрд рублей, а ВТБ - 79 млрд за сентябрь.

Часть снятой с депозитов валюты россияне отнесли в Райффайзенбанк (233 млн долларов), "дочку" французского Societe Generale - Росбанк (46 млн долларов), "Юникредит" (41 млн долларов).

Существенно приросли валютные вклады в Альфа-банке (на 100 млн долларов) и в двух окологосударственных банках - "ФК Открытие" (59 млн долларов) и Газпромбанке (47 млн).

Основные потери понесли банки, которые фигурировали в американском законопроекте о санкциях, ограничивающих валютные транзакции. Вкладчики привыкли рассматривать вложения в эти банки как очень надежные, но новости про возможность запрета для них операций в долларах США поколебали эту уверенность у части клиентов, полагает начальник отдела валидации "Эксперт РА" Станислав Волков.

В отличие от АБ "Россия" и СМП-банка, которые попали под подобные ограничения ранее, Сбербанк и ВТБ имеют большой объем трансграничного бизнеса и уязвимы к столь жестким санкциям, указывает он.

В сложившейся ситуации клиенты сочли "дочки" крупных иностранных банков "тихой гаванью", предполагает эксперт. Санкционные риски на этот раз были не просто услышаны, а в их пользу "проголосовали" вкладчики, причем в широкой массе, а не только VIP-клиенты, добавляет бывший главный методолог АКРА Кирилл Лукашук.


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