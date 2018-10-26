Житель Витебска получил медаль «Праведников народов мира» 26.10.2018, 20:46

Его родня спасла в войну еврея.

Четверо членов семьи Кузьминых из деревни Машкино Витебского района получили от Государства Израиль почетное звание «Праведники народов мира», пишет tut.by.

Такой чести они удостоились за спасение 16-летнего еврейского подростка во время Великой Отечественной войны. Поскольку никого из четверых уже нет в живых, награду получил их внук и племянник, житель Витебска подполковник запаса Вадим Кузьмин. Это произошло 22 октября в столице на вечере памяти, посвященном 75-й годовщине уничтожения Минского гетто.

Кроме Вадима Кузьмина, такую же медаль получила еще одна белоруска — правнучка католического священника Стефана Кучинского Ирина. Награды родственникам «Праведников народов мира» вручила министр иммиграции и интеграции Израиля Софа Ландвер.

«Этим утверждается, что на заседании комиссии по присвоению звания „Праведника народов мира“, созданной при национальном институте памяти катастрофы и героизма Яд-Вашем от 4 декабря 2017 года на основании поданных свидетельств решено удостоить Назара и Анну Кузьминых, а также их детей Оксану и Федора, которые в годы фашистской оккупации рисковали своей жизнью ради спасения преследуемых евреев, звания „Праведников мира“ и наградить медалью „Праведника народов мира“. Их имена будут высечены на стене почета на аллее праведников Яд-Вашем», — написано на иврите и русском языке в почетной грамоте к медали.

Напомним, в феврале 1942-го семья 16-летнего Левы погибла в Чашникском гетто. Это случилось у него на глазах. Сам мальчик чудом спасся. Полмесяца бродил по селам: кто-то пускал его в дом, пока темно, кто-то давал хлеб и просил уйти, а кто-то сразу прогонял. В конце концов Лева обессилел и обморозил ноги. Кое-как добрел до крайней хаты в деревне Машкино, где жили старообрядцы Назар и Анна Кузьмины с тремя детьми.

Парня приютили, хотя это было крайне опасно: в деревне стоял немецкий саперный батальон, а в доме у Назара Каллистратовича и Анны Миновны жил их командир.

Кузьмины слышали о расправах над евреями по всей округе и знали, что тем, кто их прячет, грозит смерть. Прятали Леву поначалу в бане. Но там было холодно, а топить среди недели — значит привлечь внимание. Назар пожалел парня и переселил в дом. Сделал это незаметно для немцев. Посадил Леву в мешок с дровами и так занес в хату.

Какое-то время гость сидел в чуланчике, за печкой. Но, напомним, в хате жил немецкий командир. Назар и Анна стали опасаться, что Леву найдут. Его снова переправили в баню, только теперь не в ту, что во дворе, а в дальнюю — на хуторе.

Обмороженные Левины ноги мазали гусиным жиром. Лечила гостя дочь хозяев Оксана, до войны она училась в мединституте. А еду по очереди носили ее братья — Федя и Георгий.

Через месяц, когда Лева немного окреп, Кузьмины справили ему одежду, обувь. И на семейном совете решили, что Федя переведет парня к партизанам.

После войны Кузьмины и Воробейчик потерялись. Но все время друг друга искали. Встретились только спустя 14 лет после Победы, в 1959 году, благодаря случайности. С этого момента они стали друг другу названой родней.

Умер Лев Воробейчик в 1984 году, в 59 лет, от болезни сердца. Похоронили его на Витебском еврейском кладбище. Нет в живых и других героев этой истории — Назара, Анны Кузьминых и их детей Федора, Оксаны и Георгия.

Справка

Звание «Праведник народов мира» присваивает Государство Израиль. Это делают в благодарность людям других национальностей, которые, рискуя жизнью, спасали евреев во время Холокоста.

В спасении евреев принимали участие люди самого разного социального происхождения — от неграмотных сельских жителей до членов королевских семей. Им помогали представители практически всех профессий: военные, чиновники, священники, рыбаки, рабочие, крестьяне, учителя, предприниматели и так далее.

Имена спасителей увековечивают на стене почета в Музее истории Холокоста «Яд-Вашем» в Иерусалиме.

В честь каждого признанного праведником проводится церемония награждения, на которой самому праведнику или его наследникам вручают почетный сертификат и именную медаль, на которой на двух языках — иврите и французском — выгравирована надпись: «В благодарность от еврейского народа. Кто спасает одну жизнь, спасает весь мир».

Праведники, их супруги и дети имеют право на почетное гражданство Израиля. Живущие в Израиле праведники мира (а также их вдовы, вдовцы или несовершеннолетние дети) получают ряд льгот. В частности, это ежемесячные выплаты в размере средней зарплаты, выплаты на оздоровление и льготы по уплате муниципального налога.

Звание «Праведник народов мира» носят почти 27 тысяч человек разного вероисповедания из более 50 стран. По данным сайта мемориального комплекса истории Холокоста «Яд-Вашем», 650 человек живут в Беларуси.