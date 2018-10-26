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Украина направила России ноту протеста

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  • 26.10.2018, 20:01
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Дело в «гуманитарном грузе» из РФ.

Министерство иностранных дел Украины направило МИД России ноту протеста из-за очередного незаконного перемещения через украинскую границу так называемого "гуманитарного конвоя" РФ, пишет «Новое время».

В ведомстве отметили, что факты нарушения были зафиксированы 25 октября в закрытых пунктах пропуска Изварино и Успенка. Из России вторглись две автомобильные колонны под предлогом доставки т.наз. "гуманитарного груза" жителям временно оккупированного Донбасса.

Российский груз был перемещен без сопровождения представителями Международного Комитета Красного Креста и обязательного оформления представителями пограничных и таможенных органов Украины, отметили в МИД.


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