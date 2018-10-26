В Минске поставили первый табачный киоск 17 26.10.2018, 20:11

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И сразу же убрали.

Днём 26 октября у бизнес-центра “Красавік” в Минске поставили первый киоск “Табакерка”. Всего таких киосков будет 2,4 тысячи, передает «Еврорадио».

Их установкой занимается компания "Энерго-Оил", подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину, а появятся они в рамках инвестпроекта по созданию негосударственной сети по торговле табачными изделиями.

Раньше на месте первого киоска стояла лавка и урна. Накануне место специально подготовили для нового объекта.

Но с первым же киоском дело у организаторов торговли табаком в столице не пошло. Он не простоял и часа: те же рабочие, которые занимались установкой павильона, почти сразу вернули его на платформу грузовика MAN. Мол, “поступило распоряжение”, а чьё — говорить не велено.