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Во время визита Порошенко в Гомеле рекламируют туры в аннексированный Крым

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  • 26.10.2018, 19:51
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Фото: belsat.eu

За въезд в Крым через территорию РФ можно на несколько лет стать невъездными в Украину.

В Гомеле во время Форума регионов Украины и Беларуси продолжают рекламировать туристические поездки в Крым, который официальный Киев считает оккупированной территорией, передает «Белсат».

Так, на троллейбусах в Гомеле можно увидеть рекламу ежедневных рейсов в Симферополь, которые организует компания «БелЭкспресс». Компания занимается пассажирскими перевозками в Крым. На их сайте vkrim.by сообщается, что автобусы после выезда из Беларуси «движутся исключительно по территории Российской Федерации».

Отметим, что заезд в Крым через Россию считается в Украине нарушением государственной границы. По украинским законам, белорусы могут попасть на аннексированную территорию только через Украину и по специальному разрешению. Въезд в Крым через территорию России считается нарушением государственной границы Украины: за это можно на несколько лет стать невъездными в страну, получить штраф или до пятнадцати суток ареста. Попасть в Крым с туристической целью через Украину невозможно – на это не выдадут спецразрешение.


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