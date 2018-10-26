Дмитрий Мильчаков возвращается в сборную Беларуси 2 26.10.2018, 20:55

Дмитрий Мильчаков

В богатой карьере хоккеиста значатся 46 матчей в КХЛ и участие в пяти чемпионатах мира.

Голкипер чешского "Пльзеня" Дмитрий Мильчаков после перерыва вновь вызван в сборную Беларуси. Главный тренер национальной команды Андрей Сидоренко пригласил 32-летнего хоккеиста для подготовки к матчам "Кубка 4 наций Velcom", что пройдет с 8 по 10 ноября на столичной "Чижовка-Арене", сообщает «Прессбол».

В уже богатой карьере голкипера значатся 46 матчей в КХЛ в форме минского "Динамо" и участие в пяти чемпионатах мира в составе национальной сборной Беларуси. Кроме того — звание чемпиона страны в рядах жлобинского "Металлурга" и обладателя Континентального Кубка в качестве вратаря минской "Юности".

Нынешним летом после некоторого перерыва услугами Дмитрия вновь заинтересовалось минское "Динамо". Однако, проведя с "зубрами" часть предсезонной подготовки, Мильчаков предпочел откликнуться на приглашение клуба чешской экстралиги.

Стоит заметить, что в последние сезоны прежние тренеры сборной нечасто прибегали к услугам вратаря. И вот — символический рестарт под руководством нового штаба главной команды страны.

Полностью список вызванный в ноябрьский кэмп сборной будет опубликован в начале следующей недели.