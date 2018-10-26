закрыть
26 октября 2018, пятница, 21:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Посылки со взрывчаткой в США: появилось фото первого задержанного

1
  • 26.10.2018, 21:06
  • 1,194

Мужчина ранее был известен правоохранителям. 

Первым задержанным в деле о посылках со взрывчаткой в США стал Цезарь Сайок, пишет "Новое время" со ссылкой на CNN.

Мужчина ранее был известен правоохранителям. 

По данным АР, Сайок имеет длинный уголовный и судебный протокол во Флориде. Он был признан виновным в краже, похищении имущества. В 2002 году угрожал "выбросить, разместить, спроектировать или разгрузить любое разрушительное устройство".

Сайок был приговорен в августе 2002 года за угрозу бросить бомбу в разговоре с представителем коммунальной службы Флориды.

Напомним, что с 24 октября американские спецслужбы перехватили несколько посылок с самодельными бомбами, которые были отправлены высокопоставленным представителям Демократической партии США, а также в офис CNN в Нью-Йорке. Власти назвали взрывные устройства "потенциально опасными", но ни одно из них не сдетонировало.

В Федеральном бюро расследований США подтвердили обнаружение 11 подозрительных посылок.


популярное за неделю

Мнение

Политические небылицы Путина
Политические небылицы Путина Виталий Портников
Блеф
Блеф Лилия Шевцова
Пряничный домик на грани разорения
Пряничный домик на грани разорения Владимир Халип
И лес рубят, и щепки не летят
И лес рубят, и щепки не летят Константин Скуратович