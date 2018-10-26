Посылки со взрывчаткой в США: появилось фото первого задержанного 1 26.10.2018, 21:06

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Мужчина ранее был известен правоохранителям.

Первым задержанным в деле о посылках со взрывчаткой в США стал Цезарь Сайок, пишет "Новое время" со ссылкой на CNN.

Мужчина ранее был известен правоохранителям.

По данным АР, Сайок имеет длинный уголовный и судебный протокол во Флориде. Он был признан виновным в краже, похищении имущества. В 2002 году угрожал "выбросить, разместить, спроектировать или разгрузить любое разрушительное устройство".

Сайок был приговорен в августе 2002 года за угрозу бросить бомбу в разговоре с представителем коммунальной службы Флориды.

Напомним, что с 24 октября американские спецслужбы перехватили несколько посылок с самодельными бомбами, которые были отправлены высокопоставленным представителям Демократической партии США, а также в офис CNN в Нью-Йорке. Власти назвали взрывные устройства "потенциально опасными", но ни одно из них не сдетонировало.

В Федеральном бюро расследований США подтвердили обнаружение 11 подозрительных посылок.