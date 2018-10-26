Россельхознадзор: Мы не готовы снять ограничения на поставки молока из Беларуси 1 26.10.2018, 21:11

Закрытыми для поставок остаются еще 43 предприятия.

Россия пока не готова снять ограничение на поставки молочной продукции из Беларуси. Об этом, как сообщает ТАСС, журналистам сообщила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

Она также указала на то, что считает заявления Беларуси преждевременными.

«Россельхознадзор не может подтвердить анонсированное белорусскими коллегами полное снятие ограничений на поставки молочной продукции из Беларуси в Россию. Такие высказывания являются крайне преждевременными», — сказала Мелано.

Напомним, сегодня министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц заявил, что белорусская сторона ожидает, что вопросы по поставкам молока в Россию решатся в следующем месяце.

— На сегодня закрытыми полностью и частично для поставок остаются еще 43 предприятия. Мы ждем положительного решения вопроса от Российской Федерации по пяти предприятиям. Ожидаем, что вопросы решатся в ноябре месяце, — заявил Заяц.

15 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу и Россельхознадзору согласовать с Беларусью вопросы поставки сырого и сухого молока в РФ. При разработке согласованных подходов особое внимание необходимо уделить обеспечению безопасности поставляемой продукции, подчеркивается в сообщении пресс-службы кабмина РФ. О выполнении поручения необходимо доложить в правительство до 11 декабря 2018 года.