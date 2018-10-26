Россиянину, который побил минского маршрутчика, грозит до шести лет тюрьмы 

Россиянину, который побил минского маршрутчика, грозит до шести лет тюрьмы8
- 26.10.2018, 21:26
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В рамках расследования задержаны двое граждан РФ.
Подозреваемый в избиении маршрутчика россиянин заключен под стражу, сообщила «Минск-Новости» официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
— В рамках расследования задержаны двое граждан Российской Федерации. К одному из подозреваемых применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Со вторым подозреваемым сейчас проводятся следственные действия, — пояснила Ю. Гончарова.
Согласно ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь за хулиганство, совершенное группой лиц, гражданам России грозит до 6 лет лишения свободы.