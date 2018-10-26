Латвия получила ПЗРК Stinger 26.10.2018, 21:27

Обучать технических специалистов и инструкторов будут военные НАТО.

Латвия получила закупленные у Дании переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Об этом сообщила пресс-служба латвийского Министерства обороны, пишет "Европейская правда".

"Это исторический этап. Полученные из Дании ракетные системы Stinger значительно помогут укреплению оборонных возможностей подразделений Вооруженных сил Латвии", - сказал министр обороны страны Раймонд Бергманис.

Для успешного введения ракетных установок, в частности для обучения технических специалистов и инструкторов, Латвия будет сотрудничать с вооруженными силами других стран НАТО.

Stinger - одна из самых высокоразвитых и эффективных систем противовоздушной обороны, которые также используются многими союзниками Латвии, такими как США, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды, Финляндия, Норвегия и Литва.

Закупленным вооружением будут обеспечены тактические подразделения Земессардзе, механизированная пехотная бригада и воздушные силы. Сейчас на вооружении латвийской армии находится ракетный комплекс ближнего действия RBS-70.