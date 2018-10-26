В США выбрали лучшие оптические иллюзии 2018 года 26.10.2018, 21:44

Среди победителей также разноцветные черви и всевозможные иллюзии с движением.

Нейронное корреляционное общество США подвело итоги конкурса на лучшую оптическую иллюзию этого года, и победителем оказался японский математик Кокичи Сугихара. Он представил оптическую иллюзию, где 2D-изображение превращается в 3D. Среди победителей также разноцветные черви и всевозможные иллюзии с движением. Поэтому приготовьтесь сломать свой мозг (или глаза), прежде чем читать этот текст дальше, пишет medialeaks.ru.

В США завершился ежегодный интернет-конкурс на лучшую оптическую иллюзию. Он проходит с 2005 года, и в нём может принять участие любой желающий. Главным организатором выступает Нейронное корреляционное общество США. Организация выбирает лучшие работы и отвечает за призовой фонд, и в этом году представители смогли удивить отбором финалистов, не пропихнув в итоги замылившие глаз иллюзии из сети.

Вначале участники подают заявки, потом организаторы выбирают десять финалистов и определяют трёх победителей. В этом году третье место и денежный приз в одну тысячу долларов получила работа «Иллюзия глаз червя».

В ролике манипулируют двумя цветами на картинке, делая их темнее и светлее. Из-за этого человеку кажется, что кольца на черве движутся в разные стороны и его хвост также немного двигается.

Предупреждаем: на видео присутствуют ярко мерцающие цветные изображения и ужасная музыка.

Второе место и две тысячи долларов заняла работа, которая называется «Иллюзия движения с поворотом». Она начинается с движущейся вверх полосы, но на заднем фоне в гифке появляются плавающие точки. И теперь наш мозг думает, что полоса движется вправо.

После полоса превращается в треугольник, а затем одна половина фигуры переворачивается — и теперь мы видим 3D-объект, который двигается по спирали.

Забавно, но когда плавающие точки убирают, мы всё равно продолжаем наблюдать крутящуюся фигуру.

Наконец, первое место занял японский математик из университета Мэйдзи и известный иллюзионист Кокити Сугихара. За свою работу он получил главный приз в три тысячи долларов.

Иллюзия состоит из 2D-изображения прямоугольной структуры с флажком в центре. Прямоугольник размещается на горизонтальной поверхности под определённым углом так, что прямые, которые фактически плоские, кажутся вертикальными.

Когда мы видим изображение в наклонном направлении, наш мозг обычно корректирует искажение изображения сетчатки и воспринимает нормальную трёхмерную модель. Однако это возможно только тогда, когда мы знаем измерение 3D-объекта, который представлен на рисунке.