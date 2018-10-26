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Мать Олега Сенцова: Главное, чтобы Олега освободили

  • 26.10.2018, 22:01
Олег Сенцов
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Людмила Сенцова прокомментировала присуждение сыну премии Сахарова.

Людмила Сенцова — мать незаконно осужденного в РФ на 20 лет украинского режиссера, сказала, что гордится сыном, но премия для нее — не главное.

Об этом женщина рассказала в комментарии Крым.Реалии.

«Я очень рада, что об Олеге помнят, что его как-то отмечают, но мне самое главное, чтобы его освободили... и здоровья ему. Конечно, (чувствую — ред.) гордость, значит он не сдается, значит он отстаивает что-то свое. Я понимаю, что пытаются его освободить», —  сказала Людмила Сенцова.


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