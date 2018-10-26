Участников Форума регионов в Гомеле встречали цветами из мяса и книгой из сала

Участников Форума регионов в Гомеле встречали цветами из мяса и книгой из сала4
- 26.10.2018, 22:18
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Сельхозпредприятия выстраивали пирамиды из капусты, делали караваи из овощей.
В гомельском Дворце легкой атлетики второй день проходит выставка продукции предприятий и организаций регионов Беларуси и Украины, пишет kp.by.
А перед входом в манеж расположилась ярмарка продукции и изделий декоративно-прикладного искусства. Производители должны были представить свою продукцию оригинальным образом, чтобы привлечь покупателей. Поэтому сельхозпредприятия выстраивали пирамиды из капусты, делали караваи из овощей.
А известный производитель мясной продукции совхоз «Заря» подготовил витрины с необычными изделиями. Например, корзина с цветами, выполненная из колбасок. А розы внутри сделали из нарезанного мяса и сала, закрученного и нанизанного на шампуры, - получились лепестки.
Еще одна диковинка от мозырского совхоза - кулинарные книги из сала. Главный продукт белорусов и украинцев порезали широкими тонкими пластами, так, чтобы получились «страницы», а надпись на «обложке» выложили черным перцем: «Сардэчна запрашаем!»