Участников Форума регионов в Гомеле встречали цветами из мяса и книгой из сала 4 26.10.2018, 22:18

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Сельхозпредприятия выстраивали пирамиды из капусты, делали караваи из овощей.

В гомельском Дворце легкой атлетики второй день проходит выставка продукции предприятий и организаций регионов Беларуси и Украины, пишет kp.by.

А перед входом в манеж расположилась ярмарка продукции и изделий декоративно-прикладного искусства. Производители должны были представить свою продукцию оригинальным образом, чтобы привлечь покупателей. Поэтому сельхозпредприятия выстраивали пирамиды из капусты, делали караваи из овощей.

Цветы из мяса и сала - фишка мозырского "Совхоза "Заря"

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

А известный производитель мясной продукции совхоз «Заря» подготовил витрины с необычными изделиями. Например, корзина с цветами, выполненная из колбасок. А розы внутри сделали из нарезанного мяса и сала, закрученного и нанизанного на шампуры, - получились лепестки.

Еще одна диковинка от мозырского совхоза - кулинарные книги из сала. Главный продукт белорусов и украинцев порезали широкими тонкими пластами, так, чтобы получились «страницы», а надпись на «обложке» выложили черным перцем: «Сардэчна запрашаем!»