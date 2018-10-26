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Перед акцией в Бресте задержали Сергея Петрухина

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  • 26.10.2018, 22:05
Сергей Петрухин

Власти прибегают к подлости из-за страха перед протестом.

Один из организаторов протеста против строительства аккумуляторного завода в Бресте блогер Сергей Петрухин 26 октября ушел в Ленинский РОВД Бреста по повестке. Однако не вышел оттуда и через три часа - это значит, что его задержали, сообщает «Радыё Свабода».

Как говорит правозащитник Владимир Величкин, вероятно, Пятрухин проведет выходные до суда в изоляторе. За что - пока неизвестно. Величкин полагает, что таким образом милиция решила не дать Петрухину поучаствовать в акции противников аккумуляторного завода в воскресенье.

Получили повестки, однако не пошли в милицию блоггер из Березы Александр Кабанов (сказал, что заболел) и правозащитник Роман Кисляк (телефон не доступен).


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