Перед акцией в Бресте задержали Сергея Петрухина 2 26.10.2018, 22:05

Сергей Петрухин

Власти прибегают к подлости из-за страха перед протестом.

Один из организаторов протеста против строительства аккумуляторного завода в Бресте блогер Сергей Петрухин 26 октября ушел в Ленинский РОВД Бреста по повестке. Однако не вышел оттуда и через три часа - это значит, что его задержали, сообщает «Радыё Свабода».

Как говорит правозащитник Владимир Величкин, вероятно, Пятрухин проведет выходные до суда в изоляторе. За что - пока неизвестно. Величкин полагает, что таким образом милиция решила не дать Петрухину поучаствовать в акции противников аккумуляторного завода в воскресенье.

Получили повестки, однако не пошли в милицию блоггер из Березы Александр Кабанов (сказал, что заболел) и правозащитник Роман Кисляк (телефон не доступен).