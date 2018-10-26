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Генеральный прокурор США: Подозреваемому в рассылке бомб грозит до 58 лет тюрьмы

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  • 26.10.2018, 22:25
Джефф Сешнс

56-летнему жителю Флориды предъявлены обвинения по пяти пунктам.

Подозреваемому в отправке взрывоопасных посылок предъявили обвинения по пяти пунктам, включая незаконную отправку взрывчатых веществ, заявил генеральный прокурор США Джефф Сешнс, сообщает «Новое время».

По его словам, 56-летнему жителю Флориды грозит до 58 лет в тюрьме, передает AP.

Напомним, что с 24 октября американские спецслужбы перехватили несколько посылок с самодельными бомбами, которые были отправлены высокопоставленным представителям Демократической партии США, а также в офис CNN в Нью-Йорке. Власти назвали взрывные устройства потенциально опасными, но ни одно из них не сдетонировало.

В Федеральном бюро расследований США подтвердили обнаружение 11 подозрительных посылок.


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