«Больная тема»: Порошенко не дает Лукашенко то, чего он хочет 5 26.10.2018, 22:36

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За последнее время официальный Минск свой имидж в глазах Киева только ухудшил.

На встрече в Гомеле Петр Порошенко и Лукашенко двух стран улыбались и говорили много красивых слов, но избегали комментировать накопившиеся проблемы, пишет «Салiдарнасць».

На I Форуме регионов Петр Порошенко заявил, что доверяет Александру Лукашенко «на 100%». Лукашенко также старался не оставаться в долгу, называя украинцев «родными людьми».

Возможно, они обсудили накопившиеся проблемы за закрытыми дверьми (достаточно вспомнить «шпионские дела» Павла Шаройко и Юрия Политики, которые около года находятся за решеткой). Но публично (судя по официальным сообщениям на вечер пятницы) подняли только по одному проблемному вопросу. Да и то в весьма мягкой форме.

Порошенко рассказал, что договорился с Лукашенко о начале трансляции украинского телеканала на территории Беларуси «в ближайшее время».

Сообщение выглядит нелепым, учитывая, что совместный телеканал Лукашенко обещал президенту Украины еще четыре года назад – в декабре 2014-го. И до сих пор Киев водят за нос.

А вот яркое обращение Лукашенко к своему коллеге (цитируется по пресс-службе диктатора):

— Я хотел бы поднять больную тему, очень важную для меня лично… Это вопрос войны и мира. Я его затрагиваю, потому что он в последнее время очень политизирован. Беларусь находится не за тысячи километров от конфликта, от этой войны, где гибнут ни в чем не повинные люди. Это совсем рядом, у нашего порога, у наших братьев… Цель одна – прекратить эту войну, сохранить единой и неделимой Украину… Я хочу прямо заявить: мы готовы включиться в этот конфликт там, где сложно и где нет того доверия, которое должно быть.

Похоже, Лукашенко до сих пор мечтает о роли миротворца в конфликте на Донбассе, что изменило бы его статус в мировой политике. «Больную» для него тему он поднимает периодически, сталкиваясь в лучшем случае с молчанием Киева.

Хотя в феврале этого года МИД Украины дал ясно понять: Беларусь не может принимать участие в миротворческой миссии ООН на Донбассе, поскольку является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую также входит Россия.

И в этот раз заявление Лукашенко выглядело более, чем странным. О каком бы доверии публично не говорил Порошенко, за последнее время официальный Минск свой имидж в глазах Киева только ухудшил. Только в этом месяце была предоставлена площадка для проведения синода РПЦ и анонсированы новые масштабные военные учения с россиянами.

Уже то, что с минувшей встречи Лукашенко и Порошенко прошел целый год, тогда как с президентом России глава Беларуси видится едва ли не каждый месяц, говорит о многом.