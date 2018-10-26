И.о. генерального директора минского «Динамо» назначен бывший КГБшник 4 26.10.2018, 22:45

На место Анатолия Курильца пришел Александр Марчук.

Александр Марчук назначен исполняющим обязанности генерального директора минского "Динамо", пишет "Прессбол".

Информация появилась на официальном сайте команды.

Ранее этот специалист работал в клубе в должностях начальника управления правовой и кадровой работы и помощника гендиректора по безопасности.

По сведениям "Спорт-Экспресса", до прихода в хоккейную команду Марчук трудился в Комитете государственной безопасности Беларуси.

Ранее Анатолий Курилец покинул пост генерального директора минского клуба по личной инициативе в связи с окончанием контракта.