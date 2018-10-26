И.о. генерального директора минского «Динамо» назначен бывший КГБшник

И.о. генерального директора минского «Динамо» назначен бывший КГБшник4
- 26.10.2018, 22:45
На место Анатолия Курильца пришел Александр Марчук.
Александр Марчук назначен исполняющим обязанности генерального директора минского "Динамо", пишет "Прессбол".
Информация появилась на официальном сайте команды.
Ранее этот специалист работал в клубе в должностях начальника управления правовой и кадровой работы и помощника гендиректора по безопасности.
По сведениям "Спорт-Экспресса", до прихода в хоккейную команду Марчук трудился в Комитете государственной безопасности Беларуси.
Ранее Анатолий Курилец покинул пост генерального директора минского клуба по личной инициативе в связи с окончанием контракта.