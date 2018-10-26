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Минская милиция задержала и депортировала из Беларуси украинского бизнесмена

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  • 26.10.2018, 22:48
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Николай Латанский

Милиция пришла за ним прямо в номер отеля.

Известный украинский бизнесмен Николай Латанский был задержан вечером 23 октября в Минске и депортирован из страны, так как находится в российском «черном списке». Российские спецслужбы считают его личностью, имеющей отношение к терроризму, сообщает «Белсат».

Как рассказал бизнесмен в своем «Facebook», милиция пришла за ним в его номер в отеле «Славянский». Правоохранители сказали, что он должен проехать с ними в РУВД и подписать документ, что соглашается уехать из страны. Милиционеры объяснили, что он является «нежелательным лицом» в Беларуси.

«Причина задержания: «Латанский Николай Витальевич принадлежит к террористической экстремистской вооруженной организации, осуществляющей подрывную деятельность на территории России». По дороге в РУВД я подозревал, что именно моя публичная позиция, направленная против политики России в Украине и может быть причиной, но я не мог себе даже представить, чтобы обвинение в мой адрес, было сформулировано таким образом», – рассказывает Латанский.

Латанский признается: он думал, что в настоящее время белорусские милиционеры просто передадут его ФСБ, его привезут в Россию и бросят в темницу. Однако бизнесмена отпустили с приказом в течение 24 часов покинуть территорию Беларуси.

Латанский с женой не стали ждать 24 часов, а сразу сели в авто и поехали в Украину. До последнего бизнесмен волновался, думая, что белорусские правоохранители все же передадут его ФСБ. Однако он пересек границу без всяких препятствий.


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