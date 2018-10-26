Болтон: Встреча Трампа и Путина в Париже будет короткой 4 26.10.2018, 22:55

Полноценного саммита не будет.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в пятницу подтвердил, что готовится встреча президентов США и России в Париже 11 ноября в ходе мероприятий, посвященных столетию окончания Первой мировой войны. Однако, по его словам, эта встреча "будет короткой", то есть речь не идет о полноценном саммите, сообщает "Радио Свобода".

На пресс-конференции в Тбилиси Болтон также подтвердил, что передал Владимиру Путину приглашение от Дональда Трампа посетить Вашингтон. Однако неясно, когда может состояться подобный визит.

В столице Грузии Болтон завершил визит в Россию и страны Южного Кавказа. Советник президента США заявил в Тбилиси, что часть санкций, введенных против России за последние годы, стали ответом на, как он выразился, оккупацию Москвой грузинских территорий – Абхазии и Южной Осетии.

Болтон подтвердил готовность Вашингтона развивать с Грузией отношения в сфере обороны и не исключил оформления с Тбилиси соглашения о свободной торговле.

Джон Болтон сообщил, что США внимательно следят за кампанией по выборам президента, которые намечены на 28 октября.

Джон Болтон воздержался от ответа на вопрос местных журналистов, будет ли обсуждаться "грузинская тематика" в ходе предстоящей встречи президентов США и России.