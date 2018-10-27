Сколько планируют получить с дорожного сбора в 2019 году? 1 27.10.2018, 8:45

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Опубликован проект закона о республиканском бюджете на следующий год.

В документе есть несколько интересующих всех автомобилистов цифр. Например, сколько собираются потратить на строительство и ремонт дорог. А еще более интересно — сколько денег собираются получить от госпошлины, пишет auto.onliner.by.

В статье 9 на следующий год устанавливается дорожный фонд в сумме 560 539 400 рублей. Из республиканского бюджета в фонд поступит еще 120 856 744 рубля. Далее сказано: «Средства, поступающие от взимания госпошлины за выдачу разрешения на допуск ТС к участию в движении, направляются на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт республиканских автомобильных дорог, погашение основного долга и уплату процентов по кредитам, выданным на строительство второй кольцевой автомобильной дороги вокруг Минска, а также передаются из республиканского дорожного фонда в консолидированные бюджеты областей и бюджет Минска». Далее следует ссылка на приложение 8.

В приложении 8 говорится, что от взимания госпошлины, как планируется, в следующем году должно поступить 290 000 000. К ним стоит добавить 18 734 400 от взимания госпошлины за проезд по территориям иностранных государств; проценты, уплачиваемые банками за пользование деньгами ГУ «Белавтострада», — 2 880 000; плата за проезд крупногабаритного транспорта — 17 000 000; плата за проезд с системой электронного сбора платы — 231 085 000; остатки средств предоплаты и залоговой стоимости устройств электронной оплаты — 840 000. Всего — те самые 560 539 400 рублей.

А теперь сравним с планируемыми расходами дорожного фонда. Сумма — 681 396 144 рубля. Сюда входят: содержание автодорог, текущий ремонт, строительство и реконструкция, капремонт, оплата услуг по взиманию платы за проезд, погашение кредитов банков и выплата процентов по ним, типовое проектирование, финансирование ГУ «Белавтострада» для обеспечения эффективной работы системы электронного сбора платы, субвенции из республиканского дорожного фонда. Самая крупная сумма — 198 509 405 рублей — необходима для погашения кредитов банков и выплаты процентов по ним.

Также может быть занимательным распределение дорожного фонда по регионам (всего 145 000 000 рублей). Брестская область — 24 650 000 рублей, Витебская — 21 895 000 рублей, Гомельская — 22 475 000 рублей, Гродненская — 22 185 000 рублей, Минская — 34 945 000 рублей, Могилевская — 15 225 000 рублей, Минск — 3 625 000 рублей.