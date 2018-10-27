Белоруска Эльвира Герман признана лучшей молодой легкоатлеткой Европы 1 27.10.2018, 9:04

Эльвира Герман

ФОто: БФЛА

Герман выиграла приз IAAF «Восходящая звезда-2018».

На ежегодной церемонии вручения премии Европейской легкоатлетической ассоциации «Золотая дорожка» (Golden tracks) белорусская барьеристка стала обладательницей звания «Восходящая звезда» 2018 года, сообщает пресс-служба БФЛА.

На «Золотой дорожке» лучшим спортсменам по итогам уходящего сезона вручают награды в номинациях «Легкоатлет года» и «Восходящая звезда». В каждой из двух номинаций у мужчин и женщин по три финалиста. Первый вице-президент Европейской легкоатлетической ассоциации, член Совета Европейской легкоатлетической ассоциации, президент ассоциации легкоатлетических федераций Балканских стран, президент легкоатлетической федерации Болгарии Добромир Карамаринов вручил памятную стеклянную статуэтку Эльвире Герман.

Эльвира Герман стала чемпионкой Европы 2018 года в беге на 100 м с барьерами с результатом 12,67 секунды, оставив не у дел хозяек континентального первенства Памелу Дуткевич (12,72) и Синди Роледер (12,77) из Германии.

Кроме того, Эльвире Герман принадлежит установленный в этом сезоне национальный рекорд U23 (12,64).

Эльвира также является самой молодой спортсменкой, которой удалось стать чемпионкой Европы в беге на 100 м с барьерами за всю историю континентальных соревнований.