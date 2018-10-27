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Израиль нанес авиаудары по 80 объектам в секторе Газа

  • 27.10.2018, 9:19

Армия Израиля нанесла массированные удары в ответ на ракетные обстрелы со стороны палестинцев.

Армия Израиля заявила о нанесении авиаударов по 80 объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщается сайте ведомства.

"Израильские ВВС нанесли масштабные удары по примерно 80 целям ХАМАС по всему сектору Газа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе заявили, что вертолеты и самолеты вооруженных сил Израиля начали атаковать "террористические цели в секторе Газа".

Бомбардировки стали ответными действиями на 14 выпущенных ракет со стороны палестинских боевиков по территории Израиля. В пресс-службе заявили, что восемь из них были перехвачены при помощи системы противоракетной обороны Железный купол.

Также сообщается, что с момента начала ответных ударов в приграничных районах Израиля возобновили сирены тревоги, которые сообщают жителям о новых обстрелах.

После этого армия Израиля сообщила, что со стороны сектора Газа было выпущено еще 2 новых ракеты. Они также были сбиты.

"Мы продолжаем наносить удары по террористическим целям в Газе", - заявили в Армии Израиля.


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