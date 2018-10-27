Слуцкие рабочие массово вышли к исполкому 27.10.2018, 9:37

1,180

Фото: Алесь Достанко

Их завод закрыли, люди оказались на улице.

В Слуцке закрывается очередное предприятие — завод железобетонных изделий. В «очереди» на закрытие ещё два предприятия Случчины — «Агросервис» и сеть магазинов КУП «Восток», пишет kurjer.info.

В среду, 24 октября, 50 работников Слуцкого управления производственно-технологической комплектации (в народе предприятие сокращённо называют ЖБИ — завод железобетонных изделий) пошли в Слуцкий райисполком. Они все хотели поговорить с Андреем Янчевским, председателем Слуцкого райисполкома, и попросить его не закрывать предприятие. К нему в кабинет пропустили только трёх женщин. Всех остальных попросили разойтись.

Фото: Алесь Достанко

«Мы пошли к нему, потому что наш завод закрывается. В ответ нам сказали: «Чего вы так переживаете? Все закрываются, все уходят и следующие так будут».

Мы просили нас к кому-нибудь присоединить, но нам ответили, что, если присоединить нас к тому же ССК, будут похоронены два завода", — рассказала Мария Алешкевич, работница ЖБИ, одна из тех, кому разрешили пройти к председателю.

Фото: Алесь Достанко

Когда стало известно о закрытии завода?

Как рассказал «Кур'еру» Александр Шкурский, замдиректора предприятия, в мае 2018 года налоговая инспекция подала заявление в суд о признании предприятия ЖБИ банкротом за задолженность по налогам.

У них появились долги по налогам на землю и недвижимость и начислены проценты за их неуплату. Они не платили за базу, которая не эксплуатировалась. Руководство завода пыталось его продать через государственные органы, отдать бесплатно, но никто не захотел его приобрести.

«Так за последние годы набежали налоги, которые оказались неподъёмными для предприятия. Точная сумма задолженности пока неизвестна», — говорит Александр Шкурский. Ранее он был директором ЖБИ, а сейчас считается заместителем, так как предприятием управляют антикризисные менеджеры.

Фото: Алесь Достанко

Почему предприятие стало убыточным и причём тут итальянское оборудование?

В 2010 году на заводе запустили итальянскую линию по производству цементных плит. Чтобы его приобрести, руководство предприятия взяло валютный кредит — около 800 000 евро. Покупка была сделана в удачное время, когда в Беларуси строилось много жилых домов. Планировалось, что эта техника будет работать в две-три смены и приносить прибыль. Аналогичные линии были закуплены и десятком других подобных предприятий страны.

Но в 2011 году, когда в стране произошёл кризис, количество строек резко сократилось — а значит, и заказов у строительных фирм, не только у ЖБИ.

«У нас есть два цеха. Один — где итальянская линия, второй — где мы делаем фундаментные блоки и другое. Чтобы предприятие работало хоть с небольшой рентабельностью, должны функционировать два цеха, а не один, как у нас», — рассказывает Александр.

Итальянское оборудование хотел купить Слуцкий ССК. Начальство нанимало независимых оценщиков. Но от покупки ССК отказалось, так как техника оказалась для них дорогой.

Половину предприятий, закупивших в те годы аналогичные итальянские линии, постигла примерно такая участь, как и Слуцкий ЖБИ, — пояснил Александр Шкурский.

Помимо непогашенного кредита за производственную линию с 2012 года и проценты за его неуплату (это не менее 560 000 евро) есть и другие причины банкротства предприятия. Это, как утверждает замдиректора, сокращение количества строек, конкуренция со стороны крупных строительных фирм, отсутствие у предприятия оборотных средств и заказов.

Фото: Алесь Достанко

Директор исколесил все области Беларуси, в попытке получить заказы и обеспечить людей работой. Но обычно клиентов интересовало — можно ли получить продукцию, так сказать, «в рассрочку». Потому что и у них, как правило, не было оборотных средств. А так как ЖБИ могло работать, только если заплатят вперёд, потенциальные заказчики отказывались.

Фото: Алесь Достанко

Что будет с людьми

Всего на заводе работает 67 человек. 16 человек пока продолжат работу. Это сторожевая охрана, бухгалтер, юрист, энергетик, механик, мамы-одиночки, мама ребёнка до трёх лет, работники, которым до пенсии осталось два года. Все остальные в начале ноября попадут под сокращение.

Фото: Алесь Достанко

«Я понимаю людей. Им надо куда-то устроиться на работу. Янчевский им объяснил, что в Слуцке есть 350 вакансий, и что без работы никто не останется. Кроме этого, к нам приезжали представители Солигорского ДСК. Они предлагали чуть ли не всех людей к себе забрать. Но наши люди отвыкли работать. Ведь здесь они практически не работают, а зарплату получают», — говорит замдиректора предприятия.

Что сейчас происходит с предприятием

До 13 декабря завод находится на одном из этапов процедуры банкротства — на конкурсном производстве. В середине декабря состоится суд, который, скорее всего, решит ликвидировать предприятие. Однако это не точно — на усмотрение судьи. Например, слуцкий пивзавод до сих пор находится на стадии ликвидации.

В течение двух месяцев предприятие принимает претензии кредиторов. Когда завершится этот период, будет известна общая сумма долга.

В эти и следующие недели будет оценено и продано имущество предприятия. Вырученные с продажи деньги пойдут на выплаты работникам и погашение долгов.

ОБЭП и ДФР

Пришлось предприятию пережить целый ряд проверок от отдела по борьбе с экономической преступностью и департамента финансовых расследований. Но все они показали, что нарушений со стороны администрации ЖБИ не было, — сообщил «Кур'еру» Александр Шкурский.

Официально

На этой неделе в ответ на запросы о встрече, в пятницу, 26 октября, «Кур'ер» получил факс из отдела экономики Слуцкого райисполкома. В нём излагаются основные факты, касающиеся завода ЖБИ и то, как местные власти решают возникшую задачу. Приводим полный текст сообщения (в нём для удобства сокращены полные названия предприятий).

«В Слуцком УПТК с 2015 по 2017 годы наблюдается ежегодное снижение объёмов промышленного производства предприятия.

В 2015 году темп роста к уровню 2014 года составил 65,8%, в 2016 году — 88,9%, в 2017 году — 95%.

В мае текущего года Инспекция МНС Республики Беларусь по Слуцкому району (налоговая — Прим. ред.) обращалась с заявлением в Эконмический суд Минской области о признании Слуцкого УПТК экономически несостоятельным субъектом хозяйствования (банкротом).

Определением Экономического суда Минской области от 21 мая в отношении Слуцкого УПТК установлен защитный период с 21 мая по 21 августа, а также назначен временный антикризисный управляющий ООО «Центр антикризисных проектов П-К».

Определением экономического суда Минской области от 21 августа в отношении Слуцкого УПТК открыто конкурсное производстводо 13 декабря 2018 года, назначен управляющий по делу о банкротстве ООО «Центр антикризисных проектов П-К».

Антикризисным управляющим в отношении УПТК определён ряд мер для поэтапного проведения процедуры банкротства:

до 31 октября — проведение мероприятия по сокращению численности работников в соответствии с законодательством и в срок 1 ноября проведение полной остановки основного производства.

С 22 октября 50 работников предприятия уведомлены о сокращении.

В настоящее время проводится работа по возможности трудоустройства работников предприятия: в октябре ОАО «Солигорский ДСК» обратилось в адрес Слуцкого УПТК с предложением о возможности трудоустройства работников предприятия. В качестве социальных гарантий Солигорским ДСК были предложены полный соцпакет, предоставление жилья нуждающимся, доставка работников транспортом предприятия, средняя зарплата до 1000 рублей.

Управлением по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома работникам предприятия были предложены вакансии, имеющиеся в отделе занятости населения райисполкома".

Вопросы

Пока не было возможности задать вопрос местным властям, как они в течение последних лет способствовали выходу предприятия из кризиса, какие объективные причины помешали этому и что именно не удалось, чтобы у ЖБИ был шанс выйти из кризиса.

Остались без ответа аналогичные вопросы, кающиеся судеб ещё двух предприятий района: «Агросервиса» и сети магазинов КУП «Восток» (самый большой из них — «Универсам» на углу улиц Ленина и Чехова).

Предприятие «Слуцкое управление производственно-технологической комплектации» просуществовало 11 лет 3 месяца.

Экономический суд Минской области в мае 2018 года возбудил производство по делу о банкротстве предприятия. К этому времени задолженность перед кредиторами по данным департамента по санации и банкротству Министерства экономики РБ (на 01.01.18 г.) составила 1 070 872,47 руб.

У организации отсутствовали собственные оборотные средства, обязательства перед кредиторами в 45 раз превышали дебиторскую задолженность. Просроченные обязательства составляли 92% от общей суммы обязательств.

До 21 августа 2018 года судом был определён защитный период (для сохранности имущества) и назначен временный управляющий.

21 августа 2018 года суд вынес определение о начале конкурсного производства. В период конкурсного производства управляющий по делу о банкротстве должен установить кредиторов должника, рассмотреть их требования, предпринять меры ко взысканию дебиторской задолженности, провести анализ финансово-хозяйственной деятельности и другое.