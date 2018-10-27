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Пенсии в Германии – не ниже 48% средней зарплат

  • 27.10.2018, 9:44

Стандартная расчетная пенсия в Германии составляет почти 1400 евро.

В Германии более 20 млн. пенсионеров, и их количество будет увеличиваться. Сейчас число жителей старше 65 лет составляет 21% населения страны, а к 2050 году вырастет до 32%.

Общество стареет, и в связи с этим все более актуальной становится проблема пенсионного обеспечения пожилых людей. Один из путей ее решения – повышение пенсионного возраста. Начиная с 2012 года пенсионный возраст в Германии постепенно повышается и до 2029 года он увеличится с 65 лет до 67 лет. Другими словами, в 65 лет уходили на пенсию родившиеся до 1947 года, а в 67 лет уйдут на пенсию те, кто родился после 1963 г.  Возраст ухода на пенсию одинаков для мужчин и женщин, пишет belrynok.by.

Многие немецкие экономисты настаивают на необходимости увеличения пенсионного возраста до 70 лет с 2030 г. Это связано с увеличением продолжительности жизни в Германии, низкой рождаемостью и опасением, что пенсионные фонды не смогут обеспечить пожилым людям достойную старость. По мнению сторонников этой меры, повышение пенсионного возраста будет восприниматься не так болезненно, как неминуемое снижение пенсионного обеспечения в случае сохранения более низкого возрастного ценза.

В августе этого года Федеральное правительство Германии согласовало решение о том, что до 2025 года уровень стандартной пенсии по отношению к средней зарплате в стране не будет опускаться ниже 48%. Таким образом, правительство гарантировало, что до 2025 года пенсия будет индексироваться в соответствии с темпом роста зарплат.

По сообщениям немецких СМИ, пенсионеры Германии в 2019 году могут рассчитывать на два повышения пенсии: в январе будут в два раза снижены взносы в больничные кассы, в июле каждый год пенсии индексируются по отношению к зарплатам. Согласно отчету правительства, пенсии на западе Германии должны  увеличиться на 2,97%, на востоке – на 3,72%.

На конец 2017 года стандартная расчетная пенсия в Западной Германии составляла 1396,35 евро, в Восточной Германии – 1336,05 евро. Стандартной пенсией считается та, которую заслужил работник со средней зарплатой, в течение 45 лет без перерыва плативший взносы в пенсионный фонд.  Однако далеко не все немцы имеют такой трудовой стаж, поэтому размер средней пенсии ниже. По данным информационного портала germania-online, в 2017 году государственная пенсия для жителей  западной части страны составила 1078 евро для мужчин и 606 евро для женщин; средний размер государственной пенсии в восточной части для мужчин составил 1171 евро, для женщин — 894 евро.

Федеральное статистическое ведомство сообщило, что в 2017 году 14,4% немецких пенсионеров жили за чертой бедности — после уплаты налогов у них оставалось не более 917 евро.

Кто имеет право на пенсию в Германии?

Те, кто платит взносы в пенсионные фонды. Государственное пенсионное страхование является частью системы социального страхования Германии. Ответственным за пенсионное страхование  является учреждение, которое так и называется – «Немецкое пенсионное страхование» (Deutsche Rentenversicherung). С началом трудовой деятельности гражданин Германии становится автоматически застрахованным в системе государственного пенсионного страхования.

На государственную пенсию могут рассчитывать только те, у кого трудовой стаж на территории Германии не менее пяти лет. Отчисления в государственный пенсионный фонд производит наниматель, размер отчислений в настоящее время составляет не менее 18,7% заработка. Около половины взноса платит работник, около половины – наниматель. Если же человек зарабатывает менее 450 евро в месяц, в таком случае работодатель оплачивает 15%, работник – 3,7%.

Также возможно частное страхование. Любой житель Германии в любой момент может начать делать отчисления в частный пенсионный фонд, чтобы дополнительно обеспечить себе старость.

В Германии нет деления на минимальную и социальную пенсию. Если человек не смог заработать на пенсионное обеспечение выше прожиточного минимума, ему назначают социальное пособие по старости.  Пожилым людям, которые в силу разных причин не в состоянии работать и имеют небольшую пенсию, государство помогает в оплате квартиры, получении медицинской помощи, выдает пособия на питание.

На что уходит пенсия?

Герхард Зидентопф живет в небольшом городе Хельмштедт (Нижняя Саксония). В прошлом он был госслужащим – работником Арбайтсамта (Arbeitsamt). Его трудовой стаж  – 39 лет, ежемесячная пенсия – 1216 евро. «Если бы мой стаж был больше, пенсия тоже была бы больше», — пояснил «Белрынку» г-н Зидентопф.

Из этой суммы высчитываются медицинская страховка – 88,8 евро, дополнительный сбор в больничную кассу — 14,6 евро и страховка по уходу в старости – 34,06 евро.  Таким образом, «на руки» пенсионер  получает 1079 евро.

По белорусским меркам это весьма солидная сумма, однако стоит учесть, что структура расходов в Германии иная, нежели в Беларуси. Например, почти половина пенсии г-на Зидентопфа уходит на оплату трехкомнатной квартиры — 500 евро.

«Конечно, можно сэкономить и найти в нашем городе квартиру и за 400 евро, но не хочется менять привычный уклад жизни, — сказал он. —  Кроме оплаты квартиры есть и другие обязательные ежемесячные выплаты. На содержание машины уходит 70-100 евро; это зависит от того, сколько я езжу. Плюс к этому надо платить за телефон, интернет, телевещание; бывают непредвиденные траты. Так что, в итоге на остальные расходы остается сумма в пределах 350 евро. Не так много, но, в целом, на жизнь хватает».

Наиболее высокие пенсии в Германии у работников полиции, судей, церкви, армии и некоторых других категорий работников. Например, пенсия у руководителя Арбайтсамта, где работал г-н Зидентопф, почти в три раза выше, чем у него.

Пенсионеры работают не только в Беларуси

Несмотря на гораздо большую по сравнению с Беларусью защищенность пенсионеров в Германии, после выхода на пенсию жизненный уровень людей падает, и чтобы жить безбедно, многие из них ищут дополнительную работу.

По данным Федерального статистического ведомства, 11% немцев (или каждый девятый) в возрасте между 65 и 74 годами продолжают работать, при этом для 37% пожилых людей основным источником дохода является не пенсия, а дополнительная работа, сообщает портал germania-online. 

Среди наиболее распространенных видов занятости пенсионеров – работа экскурсовода, няни, водителя курьерской службы, ночного сторожа. По данным немецких СМИ, наиболее популярным вариантом трудоустройства для пожилых людей является так называемая работа за минимальную заработную плату (Minijob) – 450 евро в месяц. Это может быть работа в течение года или временно, например, на летний сезон.

Для большинства пенсионеров (около 58%) подработка – это прибавка к пенсии, позволяющая накопить деньги, например, на путешествие.  Впрочем, для многих работа – это и возможность как можно дольше оставаться социально активными.


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