Брестские оппозиционеры: «Мы будем настаивать, чтобы условия в ИВС были изменены на человеческие» 1 27.10.2018, 10:02

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Условия содержания в ИВС Ленинского РОВД Бреста приравнивают к пыткам.

Вот что в интервью «Брестской газете» рассказывают люди, сидевшие в изоляторе временного содержания Ленинского РОВД:

– В ИВС ко мне применились четыре пытки. В камере, где я сидел, был полумрак, он не соответствовал никаким требованиям СанПиНа, фонарь все время бил мне в глаза. И так было трое суток. Это первая пытка. Вторая – полная антисанитария. В последние сутки вообще отключили воду в камере, где я сидел. Я отказывался в таких условиях принимать пищу. <…> Третья пытка – все время стоял шум вентилятора. Невозможно было ни заснуть, ни нормально разговаривать. Это очень сильно давило на нервы. И еще одна пытка – привезли какого-то бомжа, которого не помыли. Он был весь в моче. Мы убедительно попросили его помыть свою одежду, что он и сделал, а потом у нас из камеры вообще забрали хозяйственное мыло. Я считаю, таким образом на меня оказывалось психологическое давление. (Демьян Лепесевич, провел в ИВС трое суток)

– Я не першы раз сустракаюся з гэтымі ўмовами, мне гэта не ў навiнку. Для звычайнага чалавека гэта, канешне, увогуле… Пра ўмовы можна сказаць адным словам – нялюдскiя. Гэта проста падвал, адсутнасць гiгiены, адсутнасць разбору. Фактычна мы знаходзiлiся не ў якасцi нейкiх злачынцаў, якiя ўжо панеслi пакаранне, мы былi ў чаканнi суду. Дзяржава цалкам можа забяспечыць гэтым людзям асобныя ўмовы ўтрымання. Але нас мэтанакiрaвана садзяць у горшыя ўмовы, выбiраюць нам сукамернікаў амаральнага выгляду, каб былi яшчэ горшыя ўмовы. Там увесь час адключаецца каналiзацыя, гэтыя алюмiнiвыя лыжкi и мiскi – для XXI стагоддзя, для краiны, якая знаходзiцца ў цэнтры Еўропы – гэта проста жах. (Андрей Шарендо, провел в ИВС трое суток)

– На приеме у заместителя председателя облисполкома Андрея Величко мы поднимем этот вопрос комплексно. Когда я сидел в ИВС, температура там была 10-12 градусов. При этом людей брали с улицы в теплый день, я был в рубашке. Одеяла вонючие, пододеяльников нет, накрыться, чтобы согреться, невозможно. Почему ячейки, в которые мы сдаем вещи, не закрываются на кодированный замок? Они могут взять оттиски моих ключей, проверить мой телефон и т. д. При поступлении мы должны догола раздеться и голыми ногами стать на грязный коврик, на который непонятно кто и какими ногами до меня становился. Мы платим штрафы, а посуда в ИВС страшная. Мыла нет, туалетной бумаги нет. Нары металлические, матрасы как тряпка. А каково людям, которые проводят там несколько суток? Туда несколько раз в день приезжает скорая. Оказавшись в таких условиях, люди начинают заболевать, плохо себя чувствовать, доходит даже до госпитализации. Несмотря на то что я попал в лучшую камеру, в которой явно был сделан ремонт, даже в ней десятки изъянов. Поэтому мы будем настаивать на том, чтобы условия были изменены на человеческие. (Виталий Казак, провел в ИВС сутки)

– Я неоднократно сидел в ИВС в Березе и в Бресте. Могу сказать, что в Березовском РОВД гораздо светлее камеры. В Бресте возможности читать нет, надо подходить непосредственно к светильнику. По кормлению особо отличий нет – везде перловка. В Березе дают белый хлеб, в Бресте в ИВС его нет. В Березе приносят за один раз, допустим, две буханки порезанного хлеба на всех. В Бресте дают по кусочку хлеба на завтрак, обед, ужин. В Бресте 1 раз в день чай. В Березе три раза в день либо чай, либо компот. Вентиляция примерно одинаковая и там, и там. Камеры сырые и там, и там. Отношение сотрудников тоже примерно одинаковое, уважительное, обращение по имени-отчеству. В Березе сейчас большая проблема с матрасами, с подушками, простынями, наволочками. В Бресте в этом плане гораздо лучше. То, что мне очень не понравилось – в Березе на стенах было очень много плесени. Из-за этого грибка я немного приболел. (Александр Кабанов, сутки в ИВС в Бресте и четверо суток в Березе)

– Я подаю жалобу генеральному прокурору Беларуси, министру МВД и прокурору Бреста, в которой описал эти условия. Они немножко улучшились по сравнению с 2011 годом. В камере сделан ремонт, шуба не такая грубая. Горят две лампы: одна все время, тусклая, вторую включают на день, и она получше, при ней можно читать. Было холодно. Одеяла выдали без пододеяльников. Они страшно воняли, мы побоялись ими накрываться. Воды питьевой нет, можно просить только кипяток. Но надо ждать пока он остынет. Мыла нет, туалетной бумаги нет. Я пошел по повестке в РОВД днем, меня там продержали целый день и, как только в ИВС закончился ужин, отправили в камеру. В итоге я и другие люди вынужденно голодали. Мне стало плохо, поднялось давление. Утром я поел – мне опять стало плохо, страшная изжога. Опять прыгнуло давление, меня забрали в больницу, где нашли гастрит.

Учитывая, что нас сознательно оставили без еды в первый день – это является пыткой, чтобы доставить нам страдания, заставить отказаться от своих убеждений. Если такие условия содержания – это не целенаправленные действия сотрудников РОВД, тогда можно говорить о жестком обращении с задержанными.

Поэтому в жалобе я прошу признать, что было нарушено мое право, и, соответственно, компенсировать причиненный мне вред. Но главная цель – сделать все, чтобы подобное не повторялось в будущем. Очевидно, что нас все равно будут сажать. В условиях конфликта (в связи со строительством аккумуляторного завода – прим. авт.) мы постоянно будем попадать в ИВС. Так сделайте там человеческие условия. Мы хотим сидеть, как нормальные люди, а не унижаться. (Роман Кисляк, провел в ИВС сутки)