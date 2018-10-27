Как дела у Милевского в Кишварде? 27.10.2018, 10:13

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Нападающий провел только два неполных матча.

Артем Милевский летом покинул Беларусь спустя год после возвращения. В брестском «Динамо» футболист не ужился с тренером Алексеем Шпилевским, который вскоре сам тоже покинул клуб, пишет by.tribuna.com .

Милевский был яркой фигурой в чемпионате Беларуси. Сергей Ясинский считал Артема одним из лучших футболистов чемпионата, а Игорь Ковалевич называл форварда игроком очень высокого уровня и не скрывал желания видеть его в своей команде.

Но Милевский оставаться в Беларуси не планировал и рассматривал варианты из Европы: Греция, Венгрия, Румыния и Кипр. Выбор украинца пал на «Кишварду» из провинциального венгерского 16-тысячного городка. Контракт с новой командой Артем подписал 30 августа.

– Конечно, хочется играть. Делать то, что я люблю. Отдавать передачи, забивать мячи […] В Венгрии мне очень нравится. Страна небольшая, города все маленькие. Может каждый зайти посмотреть, какие здесь стадионы. Почему сюда? Были варианты. Мы думали. С финансовой стороны рассматривали. Думали, что лучше. Приняли решение, потому что здесь амбициозная, крепкая команда, – объяснилрешение экс-игрок брестского «Динамо».

Милевский уже почти два месяца в «Кишварде». В Венгрии он точно не скучает, но вот с игровой практикой есть проблемы.

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В заявку на первый матч с МТК, который состоялся через два дня после трансфера, Артем не попал. Дебют случился только спустя две недели, 15 сентября. «Кишварда» дома принимала «Халадаш», за который выступают экс-защитник минского «Динамо» Юрий Габовда и легендарный Габор Кирай. Знаменитый вратарь в штанах не спас команду от разгрома – 1:4. Милевский вышел на 64-й минуте, а через две «Халадаш» забил. В том эпизоде вся команда сыграла не лучшим образом. У тренера могла быть претензия и конкретно к украинцу: соперник спокойно прошагал мимо Милевского в штрафную и сделал ассист.

Вот как это было на видео.

Через несколько минут отличились уже хозяева. Экс-динамовец в голевой атаке не поучаствовал, но праздновал вместе с партнерами. Кстати, привез гол Габовда, который обрезался в центре поля.

Следующий матч «Кишварда» проводила в Кубке страны против «Сольнока» из минора. Милевский вышел в старте и провел на поле 63 минуты, результативными действиями не отметился. Его команда с трудом выиграла – 1:0. Тренер матчем доволен не был и отметил на пресс-конференции, что ожидал от футболистов большего.

На этом пока игровое время Артема в «Кишварде» закончилось. На выездную игру против «Дебрецена», которая состоялась через четыре дня после кубкового, Артем в состав не попал и смотрел ее с трибун в компании друзей.

На матч с «Пакшом» Милевский также не попал в заявку, а на крайнем поединке с «Мезекевешдом» остался на скамейке.

Причины непопадания в состав остаются неясными. Ни клуб, ни игрок никаких заявлений не делали. Агент Александр Панков в комментариях под постом в инстаграме на вопрос: «Почему Владимирович не гудит в Венгрии?» кратко ответил: «Скоро начнет». В то, что Милевский вот-вот зажжет, уверен и другой агент Лазарош Шушкаш. По его словам, экс-игрок брестского «Динамо» травмирован, но в ближайшее время вернется.

- Милевский скоро вернется после травмы и вы убедитесь, какой он хороший футболист даже в 33 года,– отметил Лазарош.

Впрочем, пока форвард пропускает матчи из-за травмы или по какой-то другой причине, он не скучает. Жизнь в Венгрии у украинца насыщенная. Артем изучает местные кафе и рестораны.

А заодно хвастается модными луками.

И шутит на актуальные темы. Говорит, стулья в венгерских заведениях привинчены – история Кокорина и Мамаева не повторится.

Миля обзавелся новыми друзьями. С одноклубниками-украинцами Романом Карасюком, Темуром Парцвания, Андреем Черепко и Павлом Лукьянчуком он устроил барбекю. Не удивляйтесь, если в «Кишварде» появятся свои «Морские котики».

Тусит эта банда вместе действительно часто.

С Темуром Артем успели даже немного попутешествовать. Футболисты сгоняли в Будапешт.

И там встретились с «братвой».

И погуляли по городу.

Из столицы Венгрии украинцы полетели в Прагу.

В Кишварде Артем активно следит за спортом. Футболист смотрел бой Конора и Хабиба. Также Милевский поддержал бывшего партнера по киевскому «Динамо» Андрея Ярмоленко, который получил серьезную травму в последнем туре АПЛ.

Несмотря на насыщенное времяпрепровождение, про Брест Милевский помнит, и, кажется, немного скучает. Недавно Артем запостил видео с Андреем Лебедевым, снятое в Беларуси.

– Никогда не забуду наши посиделки. Скучаю, брат, – написал форвард «Кишварды».

А затем вспомнил товарищеский матч брестского «Динамо» против киевского.