Белорусы возмущены зарплатами, которые «рисуют» чиновники 15 27.10.2018, 10:23

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Источник: gs.by

Реальные зарплаты в регионах 100-150 долларов.

Будут ли получать белорусы обещанные 1000 рублей? Такой вопрос теперь обсуждается в соцсетях, на кухнях, на остановках и даже в коридорах поликлиник. О том, что за сентябрь 2018 года средняя зарплата в стране выйдет на уровень порядка 1000 рублей, а в дальнейшем не будет опускаться ниже, недавно заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас после доклада у Лукашенко, пишет «Газета Слонимская».

— Смотришь телевизор, там говорят, что зарплата по стране увеличивается. Включаешь радио — и там говорят, что зарплата растёт. Газету открыл — и там написано, что, по статистике, средняя зарплата по Слониму составляет около 800 рублей. Откуда эти цифры? У кого из знакомых ни спросишь, в среднем получают по 300-350 рублей. Мало кто даже 500 рублей получает. И у Лукашенко они отчитываются — 1000 будут скоро все получать. Смешно до слёз.

— Да, обещать они горазды. А вакансии посмотри по Слониму, кому предлагают зарплату в 800 рублей? Никому. Ну, может те, кто сидит в директорских креслах, и получают столько. Но все же не могут быть директорами, кто-то и трудиться должен. Вот раньше времена были: работаешь физически — соответственно и платили. А теперь пашешь и не зарабатываешь, а тот, кто бумаги подписывает, тот и зарабатывает. Видишь ли, у них ответственность большая.

Такой диалог услышала корреспондент «Газеты Слонимской» в очереди в один из кабинетов районной поликлиники.

А некоторым и минималку не платят

В Беларуси в сентябре выявили 160 предприятий, которые нарушили сроки выплаты зарплаты, еще 8 организаций заплатили своим работникам меньше минималки. Об этом сообщили в департаменте госинспекции труда Минтруда.

Вакансии с зарплатой в 800 рублей есть

Корреспондент «ГС» попыталась найти вакансии с такими зарплатами в сведениях о наличии свободных рабочих мест по Слонимскому району. Зарплату в 830 рублей обещают будущему начальнику ремонтно-энергетического производства Слонимской КПФ.

Работу за 800 рублей предлагает одна из частных строительных фирм монтажнику санитарно-технических систем и оборудования. А инженеру по материально-техническим средствам эта же фирма обещает платить 1000 рублей. Главному ветеринарному врачу в СРУСП «Новодевятковичи» обещают заработную плату в 830 рублей.

Дальше — меньше 540 рублей обещают будущему инженеру производственно-технического отдела предприятия сетей. Зарплату в 500 рублей будут платить трактористу, швеям, технику-технологу, машинисту крана автомобильного, инженеру-электронику, ветеринарному врачу, каменщику, бетонщику, штукатуру, маляру.

Зарплату от 305 рублей предлагает большинство вакансий — сторожу, инженеру-программисту (Слонимский водоканал), уборщице, электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования, поварам, официантам, продавцам, библиотекарям, педагогу-психологу, педагогу-организатору, воспитателю, бухгалтеру (КСУП «Василевичи»), санитаркам и многим другим.

Комментарии в соцсетях

— Невозможно представить, сколько некоторые зарабатывают, чтобы была такая средняя зарплата. Если половина, а то и больше зарабатывают по 280 рубликов. Дайте хоть половинку средней зарплаты чистыми — и на том спасибо.

— Ну если взять з/п начальства в райисполкоме и людей в колхозах, да и в городе простого рабочего, то тогда да, она такая, как пишут. Но мы все прекрасно знаем, кто ест мясо, а кто капусту, но в среднем все едят голубцы!

— Опять вранье! Скоро будем истерически смеяться. Каждый раз одно и то же. Только у простых людей ничего не меняется.