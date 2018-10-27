Генассамблея ООН отказалась рассматривать резолюцию РФ по договору о ликвидации ракет 27.10.2018, 11:05

1,192

Там заявили, что этот вопрос касается компетенции Совета Безопасности ООН.

Профильный комитет Генеральной Ассамблеи ООН отказался выносить на обсуждение Генассамблеи предложенный Россией проект резолюции, призывающий сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщает "Німецька хвиля".

Против внесения этого документа в повестку дебатов высказались 55 государств, 31 выступили за, 54 страны воздержались. Последние отметили, что эта тема касается компетенции не Генассамблеи, а Совета Безопасности ООН.

В конце июня 2017 года ряд американских конгрессменов-республиканцев выступили с предложением о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за того, что его не соблюдает Россия. В ответ на это в РФ заявили, что у США нет никаких оснований обвинять Россию в невыполнении договора, потому что РФ выполнила все взятые на себя обязательства и уничтожила ракеты средней и меньшей дальности "путем распила при контроле американской стороны".

В ноябре министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил о наличии доказательств, что Россия нарушала договор "в течение нескольких лет".

20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп сообщил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В Москве советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что угрозой является не выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а наличие российских ракет на европейской территории.

Президент России Владимир Путин заявил, что выход США из договора о ликвидации ядерного оружия может привести к новой гонке вооружений. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подписали в 1987 году генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган.

Соглашение запрещало сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тыс. км, их испытание и развертывание.