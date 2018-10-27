Налоговая чесотка 27.10.2018, 11:18

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Оставьте самозанятых в покое!

Вчера Госдума РФ приняла в первом чтении закон о налога на самозанятых. Телеграм-канал СерпомПо подробно разбирал эту тему.

Но есть здесь и другой – общий вопрос. Зачем все это нужно?

Стремление властей России как-нибудь обложить налогом самозанятых граждан – это род налоговой чесотки. Болезнь.

Это стремление ввести новые налоги без ясной практической цели. Из общего представления, что "все должны платить". И только потому, что любое желание властей ограбить граждан не встречает достойного сопротивления. То есть, не представляет угрозы для карьеры и доходов лиц, принимающих подобные решения.

К тому же намерение властей в истории с самозанятыми в любом случае конфискационное и/или репрессивное – заставить платить, ничего не предложив взамен (например, пенсионные льготы).

Все здесь поставлено с ног на голову. Как и многое, точнее, главное в российском государстве.

Если же рассудить здраво, то ничего из того, что предлагает власти с самозанятыми, делать не следует. Самозанятых нужно оставить в покое.

И вот почему.

Налоги они платят. "Как все". Косвенные налоги – НДС и акцизы по тем товарам, которые облагаются акцизы. Собственно, косвенные налоги, и существуют для того, чтобы их платили те, кто не платит прямых. Для этого и придуманы. Поэтому услуги государства самозанятые оплачивают.

Кроме того, правильно смотреть на самозанятость людей, как на сферу деятельности, которая сокращает бюджетные затраты - снимает с властей обязанность по трудоустройству граждан, по их социальной поддержке. Люди сами себе нашли занятие, не прибегая к поддержке властей. И, вероятно, это же занятие кормит не только их, но и ряде случаев, их семьи. Но никаких таких соображений принято нынешними властями не будет. Никакого такого подхода.

Потому что власти алчны, наглы и безумны. Ими будет вестись война за то, чтобы отобрать деньги теперь и у самозанятых. Как раньше отбирали их у индивидуальных предпринимателей, а недавно у будущих пенсионеров.

Война против народа будет вестись властями страны до самого конца этой подлой государственной системы, в которой люди – ничто.