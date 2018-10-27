Роман Бессмертный: Россия не спросит у Лукашенко разрешения атаковать Украину из Беларуси 8 27.10.2018, 11:24

4,017

Роман Безсмертный

Фото: PHL

Форум регионов Беларуси и Украины проходит на фоне ряда болезненных и нерешенных вопросов в двусторонних отношениях.

Сколько бы ни пел и как бы сладко ни говорил Лукашенко об Украине, однако, к примеру, факта похищения украинского гражданина Павла Гриба в Гомеле никто не отменял. Как и военных учений совместно с Россией, которая оккупировала украинский Крым и развязала войну в Донбассе. Так кто Беларусь для Украины прежде всего – друг или враг? «Белсат» спросил у экс-посла Украины в Беларуси Романа Бессмертного:

«То, что касается общества – это партнерство. То, что касается государства и территории, – это плацдарм для атаки на Украину. И я хорошо понимаю, что никто не будет согласовывать с Лукашенко в случае агрессии России против Украины, использовать территорию Беларуси или нет. Случаи, в которые попадали украинские журналисты, – граждан Украины задерживали в Беларуси, а после их обвиняли в России – свидетельствуют, что нынешние официальные власти не контролируют ситуацию в сфере спецслужб и обороны Беларуси», - уверен политик.