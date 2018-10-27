«Хотите крупным планом показать главного тунеядца страны?» 3 27.10.2018, 11:45

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Фото: fcisloch.by

Кто пришел на матч «Ислочи» и «Минска» в разгар рабочего дня.

В последние годы стадион футбольного клуба «Минск» – самая загруженная арена столицы. В прошлом сезоне пятая часть команд «вышки» – «Минск», «Ислочь» и «Крумкачы» – принимала соперников на бывшем «Камвольщике». Сейчас он является домашним стадионом для «Минска» и «Ислочи». Но вот беда, с середины сентября на арене не работает система электроосвещения, пишет «Трибуна».

Из-за этого страдали футболисты, которые не могли тренироваться по вечерам. Теперь к ним добавились болельщики. Из-за вышедших из строя световых мачт в пятницу в нашем футболе произошло что-то очень странное . Матч 26 тура высшей лиги между «Ислочью» и «Минском» начался в 15:00. Еще раз, команды элиты играли в разгар рабочего дня. Как думаете, сколько людей смогли сорваться с работы, чтобы увидеть это зрелище?

Журналист Александр Ивулин решил позаморачиваться. Он сгонял на стадион и посчитал всех зрителей пятничного поединка. Заодно помог делегату АБФФ внести в протокол нужную цифру. Спойлер, на этот раз обошлось без приписок.