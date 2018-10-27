«Я понял, как сильно хочу жить» 1 27.10.2018, 11:59

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Фото: bobruisk.ru

Бывший строитель оказался в инвалидном кресле, но не сдался.

В том, что не только «от тюрьмы и от сумы» зарекаться нельзя, но и от травмы, которая может посадить тебя в инвалидное кресло, убеждает история героя статьи в «Бобруйском курьере».

Четыре года назад 34-летний Павел Лисовский работал в одной организации слесарем-монтажником. Вблизи Раубичей под Минском на стройке ангара мужчина не удержался и упал с высоты четырех метров. Получил травмы, в том числе позвоночника. Нижняя часть тела полностью потеряла чувствительность.

– Первый месяц после падения мыслей не было никаких, – вспоминает Павел. – Было просто больно, даже дышать тяжело.

Потом начали появляться депрессивные мысли, особенно вечером, когда ложился спать, закрывал глаза и думал. Иногда срывался на близких в нервозном состоянии. Но мыслей о суициде не было.

– Когда в больнице делали процедуру, во время которой ощущение, что сейчас захлебнешься и умрешь, я понял, как сильно хочу жить. Спасибо родным, которые всегда были рядом и поддерживали: супруге, маме, сестре, – говорит Павел.

Фото: bobruisk.ru

«Решили просто жить дальше»

Павел Лисовский и Наталья Щербич вместе 15 лет. Познакомились на работе – в ЖЭУ-8, где оба работали штукатурами. Сейчас старшему сыну Натальи от первого брака Владиславу 18 лет, он работает хореографом в лагере «Зубренок». Общие дети – двое мальчишек: среднему Александру скоро исполнится 14, Андрей на год младше.

– Я была тогда в Бобруйске, когда Павел в командировке упал с высоты, – рассказывает супруга. – Мы с сестрой поехали к нему. Я сразу поняла, что все серьезно. Но паники не было. Решили просто жить дальше.

И дети, глядя на уверенность родителей, восприняли произошедшее спокойно. Старший помогал отцу забраться и выбраться из ванной, выйти на улицу. Младшие слушаются отца так же, как и раньше.

Пенсия – 500 рублей

За эти четыре года состояние Павла, увы, не улучшилось. Но он научился жить в своем новом положении, справляться с бытом. Сам приспособился забираться в ванную, сам моет посуду и убирает на кухне. Какие-то ремонтные работы в квартире тоже может сделать, но только на том уровне, до которого дотягивается, сидя в коляске. С детьми уроки делает. Правда, признается, программу 8-го класса уже не всю может осилить, говорит, во время его учебы в школе математика была проще.

Павлу назначена пенсия по первой группе инвалидности – 500 рублей. Но, говорит он, половина этих денег уходит на лекарства, реабилитацию и т.п.

Мужчина пытается подрабатывать. Например, установил на компьютере программу AutoCAD, чтобы делать чертежи. Но пока не очень получается, говорит, рукой на бумаге чертить проще.

Фото: bobruisk.ru

Была возможность работать в интернет-магазине – принимать заказы на продукты. Но Павел привык всю жизнь работать физически, быть активным. Все осложняется тем, что мужчина не может самостоятельно спускаться на улицу с 7-го этажа. То есть, спуститься-то он еще как-то сможет, а вот подняться... У его родителей в Киселевичах свой дом с удобствами. Жить там было бы проще, но, признается Павел, опека и постоянное беспокойство родителей ему не по душе.

Сейчас мужу помогает жена: Наталья ушла с работы в строительной фирме и оформилась соцработником.

Не раскисать!

Павел сегодня состязается в теннисе, дартсе, метании копья, шахматах и других видах спорта. Полтора месяца назад завоевал серебро в метании копья, были призовые места и в дартсе. Каждый год мужчина на Крещение окунается в прорубь, даже сейчас – находясь в коляске.

Раньше много лет Павел Лисовский водил машину. Когда получил травму, сделал в своем «BMW» ручное управление и продолжал ездить. Но в прошлом году в машине заклинило руль, и он попал в аварию.

Павел мечтает приобрести автомобиль и снова начать водить. Сидеть сложа руки – не в его характере. Да и как раскисать, когда рядом любимая жена и сыновья.