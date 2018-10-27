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Российские дипломаты поздравили Австрию латвийским флагом

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  • 27.10.2018, 12:23
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Российские дипломаты перепутали цвета флагов Австрии и Латвии.

Российская Миссия при ОБСЕ, которая располагается в австрийской столице Вене, использовала флаг Латвии, чтобы поздравить Австрию с национальным днем. Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба в Twitter.

"Российские дипломаты в Вене приветствовали Австрию по случаю Национального дня. Или это была Латвия?", – говорится в сообщении.

Позже на странице Миссии РФ при ОБСЕ удалили пост и изменили изображение флага.


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