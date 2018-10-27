Российские дипломаты поздравили Австрию латвийским флагом

Российские дипломаты поздравили Австрию латвийским флагом5
- 27.10.2018, 12:23
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Российские дипломаты перепутали цвета флагов Австрии и Латвии.
Российская Миссия при ОБСЕ, которая располагается в австрийской столице Вене, использовала флаг Латвии, чтобы поздравить Австрию с национальным днем. Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба в Twitter.
"Российские дипломаты в Вене приветствовали Австрию по случаю Национального дня. Или это была Латвия?", – говорится в сообщении.
Russian diplomats in Vienna congratulated Austria 🇦🇹 on its National Day. Or was it Latvia 🇱🇻? pic.twitter.com/xYtegqAzJw— olexander scherba (@olex_scherba) 26 октября 2018 г.
Позже на странице Миссии РФ при ОБСЕ удалили пост и изменили изображение флага.
Herzliche Glückwunsche #Oesterreich zum #Nationalfeiertag! / Happy National Day, #Austria! pic.twitter.com/7RMnGvyyAJ— Russian Mission OSCE (@RF_OSCE) 26 октября 2018 г.