Как выглядит деревенский hand made «фитнес-клуб» под Слуцком 27.10.2018, 12:29

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Фото: kurjer.info

А кто-то жалуется, что далеко/неудобно/дорого ходить в фитнес-зал.

Парни из деревни под Слуцком не имеют совсем никакого спортивного зала, поэтому открыли свой бесплатный фитнес-клуб для подростков, которые хотят заниматься спортом.

Деревня Сороги находится на удалении в 30 км от Слуцка, там кроме школьной секции гандбола, ничего нет, рассказывает «Iнфа-Кур'ер».

Местные ребята нашли на территории бывшего детского сада беседку, которую оборудовали под спортивный зал, рассказывает 14-летний Даниил.

Ремонт простой: свободную стену зашили пластиком, вместо дверей поставили сбитые дощатые щиты. На свалке нашли что-то похожее на штангу, вместо стула притащили деревянную колоду. Из старых перекладин соорудили турник, а также повесили мешок с песком, чтобы заниматься боксом.

Есть у них своеобразные снаряды для жима и плечевого пояса: к железной трубке привязали трос, который пропустили через петлю в потолке. К другому концу троса привязывают пятилитровые пластиковые канистры с песком. Они служат грузом. Таких канистр четыре. Регулируют ими нагрузку.

Занимаются ребята каждый день, несмотря на дождь, снег и мороз. После окончания тренировок снаряды «ставят на сигнализацию», чтобы их не украли: на то, что можно унести, вешают цепь или трос с замком.

Фото: kurjer.info

Фото: kurjer.info

Фото: kurjer.info

Фото: kurjer.info

Фото: kurjer.info

Фото: kurjer.info