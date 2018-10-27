Мэттис: Убийство журналиста Хашогги угрожает стабильности во всем регионе 27.10.2018, 12:49

Джеймс Мэттис

Глава Пентагона впервые прокомментировал гибель журналиста из Саудовской Аравии.

Убийство журналиста Джамаля Хашогги является угрозой стабильности во всем регионе, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, пишет nv.ua со ссылкой на AP.

"Из-за нашей коллективной заинтересованности в мире и неуклонного уважения верховенства прав человека убийство Джамаля Хашогги в дипломатическом учреждении должно сильно беспокоить нас всех", - сказал он.

При этом Мэттис не стал прямо обвинять Саудовскую Аравию в убийстве, не поддерживал призывы сократить объемы продаж оружия стране и ввести против нее санкции.

Глава Пентагона подчеркнул, что это событие будет иметь последствия для отношений США со своими союзниками.

"Провал любого государства в соблюдении международных норм и верховенства права подрывает региональную стабильность в то время, когда она нужна больше всего", - резюмировал он.

Ранее генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что убийство журналиста Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле было преднамеренным.

Журналист Джамаль Хашогги исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашогги вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асира.

Хашогги работал главным редактором саудовской газеты Al-Watan, а также возглавлял основанный в Бахрейне телеканал Al-Arab. Журналист известен своими критическими публикациями о власти Саудовской Аравии, в 2017-м переехал в США. Хашогги писал критические статьи для газеты The Washington Post о ситуации в Саудовской Аравии.