Как Порошенко в Гомеле с земляками исполнил гимн Украины а капелла 3 27.10.2018, 12:59

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Фото: пресс-служба президента Украины

Петр Порошенко поблагодарил представителей украинской диаспоры в Гомеле за теплый прием.

Об этом украинский лидер написал на своей странице в Facebook и опубликовал видео встречи с земляками.

«Украину и Беларусь сближают действительно давние исторические связи. Хочу напомнить вам, что знаменитый украинский гетман, автор первой украинской конституции Пилип Орлик родился на белорусской земле. Надеюсь, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос по поводу установки в Минске памятника этому выдающемуся деятелю», — написал Порошенко.

Фото: пресс-служба президента Украины

Фото: пресс-служба президента Украины

Украинский президент также сообщил, что попросил поддержки у Лукашенко для решения вопроса о трансляции украинского телеканала в Беларуси.

«Спасибо большое фантастическому украинскому сообществу Беларуси за невероятно теплый прием», — написал Петр Порошенко.

Фото: пресс-служба президента Украины

Петр Порошенко посетил Беларусь в рамках форума регионов Беларуси и Украины. Одним из пунктов программы визита украинского лидера в Гомель стало к памятнику народному поэту Украины Тарасу Шевченко. После этого президент пообщался с представителями украинской диаспоры, живущими в Гомеле, и исполнил с землякамиа капелла украинский гимн.