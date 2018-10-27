За общую Свободу Григорий Амнуэль

27.10.2018, 13:48

Олег Сенцов голодал не за свою, а за общую Свободу.

Случилось то, что должно было произойти. Кинорежиссер Олег Сенцов награждён Европейской премией имени академика Андрея Сахарова.

Да, конечно, это не Золотая пальмовая ветвь Канн, не Оскар, не Золотой лев Берлина или Золотой лев Венеции, что, уверен, было бы приятней получить Олегу, если бы было заслуженно. Но что поделать, так распорядилась судьба (история), что вместо того, чтобы снимать кино, он вынужден был отстаивать свою честь и честь других людей. Людей, граждан, которые не желают в XXI веке жить по принципам и законам то ли рабовладельческого, то ли, в лучшем случае, феодально-крепостнического строя. Невозможно для людей с высоко поднятой головой, людей истинно XXI века быть передаваемыми, продаваемыми, завоевываемыми и присоединяемыми вместе с территорией, вместе с землёй.

Да, утверждаю, после окончания Второй мировой войны эпоха захвата чужих земель навсегда отошла в прошлое (так казалось). Такие проблемы сегодня прогрессивные государства решают экономическими путями. Не всегда справедливо, но без захвата территорий! Увы, в 2014 году свершился прецедент. Олег отказался с ним согласиться, не мог и как гражданин свободной страны, и как художник, и как просто – Свободный человек. Печально, но эти понятия всё ещё понятны не всем.

Дело не в том, что его судили за терроризм, который даже с очень большой натяжкой не соответствует фактам его дела. Дело в том, что он был и остаётся гражданином Украины. Да, нравится это кому-то или нет, но он гражданин Украины. И, следовательно, судить и осуждать его можно только в этом качестве. К сожалению, "право сильного", главенствующее в России, считает возможным автоматически всех кто живёт на "присоединённой" территории записать гражданами РФ. Абсолютно без их на то согласия, а также применять к ним автоматически российские законы, утверждая, что это законно и справедливо.

Странное у нас в стране, всё-таки, понятие о справедливости. Понятие сильного, а не справедливого. И, что особенно важно, это уж совсем не соответствующее современным понятиям о законности и ценностях гражданских и человеческих свобод в цивилизационном мире. Нет ничего плохого в статусе гражданин РФ, но очень плохо, когда этот статус навязывают, принуждают к нему силой.

Для справки: когда СССР вследствие заключения мира с Финляндией насильственно "присоединил" к себе часть финской территории, завоёванной в ходе "зимней войны", почти 400 тысяч граждан Финляндии навсегда покинули свои родные земли и ушли с нехитрым скарбом в глубь своей родины лишь бы не оказаться советскими гражданами. Отдельно замечу, СССР на это согласился, так как ему важны были не люди, а земли, ресурсы, территории, в том числе под военные базы.

Идёт XXI век, что-то изменилось? А должно меняться, мир меняется.

Олег не признавал своей вины. Олег голодал не за свою, а за общую Свободу. Голодал безнадёжно, отчаянно. Когда-то в Горьком, теперь Нижнем Новгороде также не за себя, а за людей, за нашу и вашу Свободу голодал академик А.Д. Сахаров. Круг замкнулся. Олег получил премию академика Андрея Сахарова. Обретет ли он Свободу? Не факт. Руководство России упорно загоняет страну, граждан, себя и в том числе и Олега в угол. Им недостаточно было призывов, подписей величайших кинематографистов современности, приходивших в их адрес из Канн, Венеции, Варшавы, Берлина, им мало было призывов лауреатов Нобелевской премии, лидеров многих стран и мировых международных институтов – ОСВОБОДИТЕ ОЛЕГА! Хотя бы из чувства гуманизма! Бесполезно, они не слышат это, как и советские власти не слышали призывы во времена ссылки и издевательств над академиком Сахаровым. Потом был звонок генсека, уже другого, не того, что посадил (отправил в ссылку), тот, как и его заплечных дел мастер, сменивший его, уже отошли в мир иной (совсем не факт, что в рай). Потом было народное депутатство. Не путайте с современным. То было НАРОДНОЕ! Была межфракционная группа, были речи, в том числе и последняя..., был проект конституции и устройства государства, всё это было.

Было вопреки тем, чьи мемориальные доски восстановлены на домах Москвы. Тех, о ком льются "крокодильи слёзы". Проспект академика Сахарова в Москве есть, а вот генсека, отправившего его в ссылку, нет.

Когда-то так будет и в будущем. Будет! И залог тому - европейская премия имени академика А.Д.Сахарова, которую за 2018 год получил кинорежиссёр, гражданин и человек Олег Сенцов. С чем я его и нас поздравляю.

Григорий Амнуэль, kasparov.ru