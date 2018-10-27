Оккупанты отправляют крымчан служить на Крайний Север 1 27.10.2018, 14:38

Фото: mvestnik

Власти РФ продолжают нарушать Женевскую конвенцию и призывать украинских граждан в российскую армию.

Оккупанты в Крыму намерены призвать в Вооруженные силы РФ 2800 крымчан и большую их часть отправить служить на север России. Об этом сообщают Крым.Реалии со ссылкой "военного комиссара" Олега Ермилова.

Прошлые годы крымчан отправляли в Южный и Западный военный округ, а теперь - в части Северного флота в Североморск.

Прокуратура АР Крым подала иск в Международный уголовный суд по поводу призыва крымчан в российскую армию. Страна-агрессор, согласно Женевской конвенции, не имеет права призывать в армию граждан оккупированной территории. Россия это обязательство не выполняет.

Прокуратурой Крыма зафиксировано, что с 2015 года в российскую армию призвали более 12 тысяч граждан Украины.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.