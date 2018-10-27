Алан Смит поднял на матче Челси-БАТЭ бело-красно-белый флаг 27.10.2018, 15:01

Фото: telegra.ph

Британец, который два года сидел в белорусской тюрьме, пришел на матч с национальным флагом Беларуси.

Фото с Аланом Смитом (Alan Smith) на стадионе «Стэмфорд Бриж» опубликовал telegram-канал «Белорусский футбол».

Алан Смит руководил фирмой, которая занималась организацией медицинского обслуживания иностранцев, в том числе в Беларуси. По словам Смита, он купил билеты на поезд Брест-Тересполь группе граждан Ирака. Белорусский суд приговорил его к 2 годам лишения свободы за организацию нелегального канала миграции. 10 месяцев Смит провел в СИЗО № 2 в Витебске, а после отбывал наказание в колонии Витьба-3 в Витебской области. Он не мог рассчитывать на условно-досрочное освобождение, так как категорически отказался признать вину. 29 сентября британец вышел на свободу, но заявил, что намерен добиться наказания тех, кто незаконно упрятал его за решетку.