Богатые тоже плачут 3 Владислав Иноземцев

27.10.2018, 15:35

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Источник: theins.ru

Почему санкции против России эффективнее, чем многие думают.

По мере расширения списка санкций в отношении России и на фоне подготовки новых мер в западной прессе все чаще звучат мнения о неэффективности санкционной политики. Позиция России по многим вопросам становится жестче, а Путин призывает Запад немедленно ввести все санкции, которые он может придумать. Однако мнение Bloomberg все же существенно выбивается из общего ряда.

Источник: theins.ru

Главный тезис экспертов уважаемого агентства сводится к тому, что санкции совершенно по-разному повлияли на положение богатых и бедных россиян. Реальные доходы последних упали в 2017—2018 гг. почти на 4,5%, а цены на базовый потребительский набор росли в некоторые месяцы в десять раз быстрее официальной инфляции.

При этом богатые наращивали свои активы стремительнее, чем миллиардеры любой другой из крупных экономик (общее состояние россиян, входящих в Bloomberg Billionaire index, выросло с начала года почти на $25,2 млрд, или на 10,8%). Это наблюдение считается дополнительным доказательством провала западных санкций. На мой взгляд, данный тезис, несмотря на его очевидность, не описывает всех перипетий санкционной политики – и как минимум по трем причинам.

Во-первых, если касаться положения обычных россиян, а особенно малообеспеченных групп, очевидно, что главным фактором ухудшения их экономического положения являются российские, а не западные санкции. Доля импортных товаров в продовольственной корзине сейчас невелика, и поэтому рост курса доллара является второстепенным фактором, подталкивающим цены на потребительские товары вверх. Тем более, что, например, его скачок, наблюдавшийся в связи с последними персональными санкциями, введенными в апреле, сегодня почти нивелирован.

Основной же удар был нанесен ограничением продовольственного импорта, который начал сам Кремль: следствием стало не только сокращение дешевых поставок качественных зарубежных товаров, но и рост цен на продукты, производившиеся в России в достаточном количестве (например, на мясо птицы, которое стало использоваться как заменитель более дорогих сортов в мясопереработке). Присутствие на рынке явного фальсификата, особенно в группе молочной продукции, создало иллюзию, что покупка более дорогих товаров позволяет поддержать качество потребления, и это дополнительно подтолкнуло вверх средние цены.

Наконец, власти без всяких санкций существенно повысили тарифы на ЖКХ и газ, цены на бензин и плату за вывоз отходов; как следствие, довольно резко упал реальный уровень жизни людей, в чьих расходах повседневные траты составляют львиную долю. Эта экономическая война правительства против собственного народа не имеет ни малейшего отношения к санкционной политике Запада, и ничего не говорит о ее эффективности или неэффективности.

Во-вторых, следует обратить внимание на секторальную композицию роста благосостояния российских олигархов. Даже самый поверхностный взгляд на тот же Bloomberg Billionaire index позволяет понять, что более трети совокупного роста обеспечено акционерами «Новатэка» и «Лукойла», в то время как состояния половины фигурантов списка с начала года сократились. Естественно, причиной стал устойчивый рост цен на энергоносители (нефть подорожала с января 2018 года до пиковых значений начала октября на 32% [на конец октября рост скорректировался до 19%]). Между тем показатели компаний, ориентированных на внутренний рынок (девелопмент и строительство, торговля, телекоммуникации и т.д.) в этом году практически не улучшились, а состояния собственников стагнировали – так что выборка «олигархов», произведенная Bloomberg, в некоторой мере нерепрезентативна.

В-третьих, нельзя сбрасывать со счета тот очевидный факт, что два главных фигуранта американских санкционных списков 2018-го года Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг оказались самыми крупными лузерами – их благосостояние сократилось соответственно на $3,3 и $2,1 млрд. На таком фоне говорить о «неэффективности» санкций в отношении крупнейших предпринимателей довольно странно. Как мы помним, в преддверии объявления «расширенных» списков в конце января российский фондовый рынок также лихорадило достаточно сильно.

И, наконец, практически любые утечки о возможном расширении санкций против отдельных предпринимателей на протяжении года провоцировали дополнительную волатильность котировок принадлежащих им компаний и/или изменение структуры контроля над ними. Среди последних примеров можно назвать формальный переход Mail.ru Group под контроль менеджмента из-за слухов о введения санкций в отношении Алишера Усманова. Таким образом, главный посыл опубликованного Bloomberg материала выглядит, повторю еще раз, крайне необычно.

В таких условиях, разумеется, возникает вопрос, насколько непредвзято мнение экспертов уважаемого агентства. Стоит заметить, что утечки по поводу введения новых санкций против представителей крупного российского бизнеса происходят постоянно. В значительной мере стремление Кремля провести в ноябре новую встречу Путина и Трампа обусловлено серьезными опасениями дальнейшего раскручивания «санкционной спирали».

Появляется все больше подтверждений тому, что ведущие российские бизнес-структуры, имеющие серьезные интересы на Западе – компании Абрамовича, Мордашова, а также «Альфа-групп» – наращивают активность, чтобы избежать включения их владельцев в новые санкционные списки. Их можно понять: на одних ожиданиях совокупный капитал основных владельцев «Альфы» с начала года упал на $3,4 млрд.

Учитывая же традиционное внимание западного человека к проблеме эффективности, подробные рассказы о том, что антироссийские санкции якобы вообще не наносят удара по наиболее состоятельным гражданам, могут преследовать одну цель: убедить, что в перспективе их не нужно ужесточать.

Да, санкции в отношении России не способны изменить ее политический курс. Однако они сеют в элитах нервозность, разрушающую прежнюю политическую и экономическую культуру страны. Причем лучше всего этот эффект обеспечивается именно теми санкциями, которые Вloomberg осторожно пытается именовать наименее эффективными.

Владислав Иноземцев, The Insider