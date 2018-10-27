Что изменится в Беларуси с 1 ноября 1 27.10.2018, 15:44

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Новый месяц сулит белорусам подорожанием некоторых услуг и товаров.

Ожидаемо, что будет дорожать автомобильное топливо –скорее всего, по традиционной схеме – по 1 копейке за раз, пишет myfin.by.

Сигареты

С 1 ноября подорожают некоторые виды сигарет. Рост цены на одну пачку составит от 2 до 15 копеек.

В частности, на 2-5 копеек дорожают сигареты Гродненской табачной фабрики «Неман» и «Табак-инвест»: «Премьер QS», Minsk city QS, Minsk capital QS, Pall Mall Red, Pall Mall Blue, Pall Mall Silver, Pall Mall Azure, а также «Корона слим», «Форт» и «Форт 7».

на 10-15 копеек - на Pall Mall (Demi Blue и Demi Azure), Rothmans Demi Click Purple и другие.

Подорожает на 5-10 копеек ряд импортируемых сигарет: L&M, Marlboro, Winston XSence Club Silver, Davidoff, Parliament и другие.

Кредиты

С 29 октября вступают в силу изменения в Банковский кодекс.

Банки теперь не смогут менять в одностороннем порядке размер процентов за пользование кредитом.

Введен аналогичный запрет на изменение в одностороннем порядке процентов по вкладам. Изменения допустимы только по соглашению сторон.

Также введен запрет взимать с клиента плату за предоставление информации об условиях кредитования и некоторые другие дополнительные услуги.

Теперь физлица могут досрочно погашать кредит на потребительские нужды без предварительного уведомления и уплаты штрафов.

Топливо

Очевидно, что вырастут цены на бензин и дизельное топливо.

В минувшие выходные бензин 95 и 98 и дизтопливо вновь подорожали - традиционно на 1 копейку. Это было уже 21-е подорожание с начала года.

На внутреннем рынке Беларуси для наших нефтеперерабатывающих заводов ситуация сложилась негативная. Они работают себе в убыток, отмечают в связи с подорожанием топлива в концерне «Белнефтехим».