Выборы президента Ирландии выиграл действующий глава государства 27.10.2018, 15:47

майкл хиггинс

Фото: Ruspekh.ru

Президента в Ирландии избирают на семь лет.

Президентом Ирландии на второй срок переизбран действующего главу государства Майкл Хиггинс.

Об этом свидетельствуют экзит-полы, проведенные ирландскими СМИ, сообщает The Irish Times, пишет «Европейская правда».

По результатам выборов, которые состоялись в пятницу, Хиггинс набирает около 56% голосов и выигрывает выборы уже в первом раунде.

Его ближайший конкурент Питер Кейси набрал 21% голосов, остальные кандидаты не набрали более 8%.

Также отмечается, что на выборах зафиксирована довольно низкая явка. Официальные результаты выборов ожидаются в субботу вечером.

Президент Ирландии является главой Республики Ирландии. Президента избирают на семь лет, занимать должность можно не более двух каденций подряд. Функции президента Ирландии ограничены преимущественно в репрезентативных.