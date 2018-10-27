Лукашенко об учебе в Польше: Полгода - $10 тысяч, еще полгода $20 тысяч

Лукашенко об учебе в Польше: Полгода - $10 тысяч, еще полгода $20 тысяч38
- 27.10.2018, 16:03
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Откуда он взял такие расценки?
Telegram-канал «Беларусь головного мозга» опубликовал видео со встречи Лукашенко со студентами в Гродно. Там диктатор рассказывает, «как плохо учиться за границей»:
«Полгода - $10 00, ещё полгода $20 000», - заявил Лукашенко.
Telegram-канал проверил, действительно ли такие расценки на учебу в соседней стране:
Получить степень бакалавра по химии в Ягеллонском универе обойдётся вам в €4150. В БГУ €4200.
Экономика €5705, БГУ €5750
Социология €5567, БГУ €4100
Журналистика €5700, БГУ €5350
В каком-нибудь универе в Люблине цены ниже. €2000-3000. В большинстве вузов попроще €1000-2000.
При этом в Польше:
- бесплатное обучение по карте поляка
- нет платных отработок
- гораздо выше стипендии (около $350)
- на порядок лучше общаги
- студентов не отправляют убирать поля в колхозы и не гонят на досрочные выборы как стадо
- не заставляют праздновать 100 лет ВЛКСМ
- дипломы котируются во всём мире
- учёба короче
- нет распределения в колхозы
- не исключают за посещение митингов
- куча льгот, которые забрали у белорусских студентов