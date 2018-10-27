Лукашенко об учебе в Польше: Полгода - $10 тысяч, еще полгода $20 тысяч 38 27.10.2018, 16:03

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Откуда он взял такие расценки?

Telegram-канал «Беларусь головного мозга» опубликовал видео со встречи Лукашенко со студентами в Гродно. Там диктатор рассказывает, «как плохо учиться за границей»:

«Полгода - $10 00, ещё полгода $20 000», - заявил Лукашенко.

Telegram-канал проверил, действительно ли такие расценки на учебу в соседней стране:

Получить степень бакалавра по химии в Ягеллонском универе обойдётся вам в €4150. В БГУ €4200.

Экономика €5705, БГУ €5750

Социология €5567, БГУ €4100

Журналистика €5700, БГУ €5350

В каком-нибудь универе в Люблине цены ниже. €2000-3000. В большинстве вузов попроще €1000-2000.

При этом в Польше:

- бесплатное обучение по карте поляка

- нет платных отработок

- гораздо выше стипендии (около $350)

- на порядок лучше общаги

- студентов не отправляют убирать поля в колхозы и не гонят на досрочные выборы как стадо

- не заставляют праздновать 100 лет ВЛКСМ

- дипломы котируются во всём мире

- учёба короче

- нет распределения в колхозы

- не исключают за посещение митингов

- куча льгот, которые забрали у белорусских студентов