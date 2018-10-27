Никол Пашинян допустил возможность приобретения Арменией оружия у США 1 27.10.2018, 16:13

Никол Пашинян

Правительство Армении не ограничено в закупках вооружения.

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян прокомментировал предложение советника президента США закупать американское вооружение.

Ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в интервью радио "Азатутюн" заявил, что предложил Пашиняну покупать американскую, а не российскую военную технику, пишет newsarmenia.am.

"Правительство Армении не ограничено в закупках вооружения. Если США сделают выгодные предложения, то мы отреагируем", - сказал он.

Ранее глава фракции РПА Ваграм Багдасарян назвал противоречащим международным конвенциям, а также внешнеполитическому курсу Армении предложение о поставках американского вооружения.

В июне 2015 года было подписано соглашение о предоставлении Россией Армении государственного экспортного кредита на $200 миллионов на приобретение вооружения российского производства. В соответствии с межправительственным соглашением, подписанным 24 октября 2017 года, Россия предоставит армянской стороне государственный экспортный кредит в $100 миллионов для финансирования поставок продукции военного назначения.