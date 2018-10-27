Как пережившим Холокост белорусам помогают в США 3 27.10.2018, 16:28

Специальная программа предлагает бесплатное стоматологическое обслуживание для нуждающихся.

Дети, пережившие нацистский Холокост, – сейчас уже люди в возрасте. И для многих недуги старости становятся еще чувствительнее из-за лишений, перенесенных в юности, пишет Milwaukee Journal Sentinel, (перевод - «Беларусь и мир»).

По оценкам, 100 тысяч переживших Холокост живут в США. Около трети – за чертой бедности или около нее. Во время президентства Обамы вице-президент Джо Байден бросил клич, призывая в рамках государственно-частного партнерства улучшить качество жизни этих людей.

В 2015 году в ответ на данный призыв международный дистрибутор товаров и услуг в здравоохранении Henry Schein Inc. вместе с Alpha Omega Dental Fraternity создали программу бесплатного стоматологического обслуживания для нуждающихся, переживших Холокост.

«Эти люди начали свою жизнь в отсутствии услуг дантистов и страдая от недоедания, – говорит Элисон Нил, директор общественной политики Henry Schein и со-основательница программы. – У них по-настоящему ужасные проблемы с зубами и нет доступа к услугам».

Например, Джейн и Макс Друбинские. На днях, разговаривая с журналистом в своем доме в Уокешо, Макс громко рассмеялся, когда его спросили, наблюдался ли он в детстве у стоматолога.

Он рассказал, как в Беларуси вместе с сестрой и мамой покинул свой дом, когда в страну вторглись фашисты. Ему было тогда 5, сестре – 10.

Макс и Джейн Друбинские

Фото: Майк Де Систи, Milwaukee Journal Sentinel

Пешком они прошли на восток почти 50 миль и нашли место в вагоне, в котором перевозили скот. Поезд, в котором ехали, несколько раз попадал под бомбежку.

По словам Макса, во время одной из них все люди лежали в поле, и что-то ударило его в правое колено. В конце концов, его ногу поместили в гипс от пятки до бедра.

Он рассказал, что травмированная конечность оставалась без лечения в этой повязке в течение двух лет. И как когда ее наконец сняли, там кишмя кишели вши.

«Кто вообще думал о зубах в то время? Никто. Может, разве что руководители партии. Может быть, Сталин. Но не я», – комментирует собеседник.

Макс в конце концов вернулся домой, в Бобруйск, и написал повесть «Длинная ночь» – о жестокостях, которые там творились. Все члены его семьи, кто не уехал, погибли в бобруйском гетто. То же случилось с тысячами других.

Макс и Джейн эмигрировали в США в 1980 году. Два года назад Milwaukee Jewish Family Services связало их со Стэнли Теплиным, стоматологом из города Меквон и волонтером в Holocaust Survivors Oral Health Program.

«Нам надо было делать много чего, при этом работа дантистов очень дорогая, – говорит Макс. – У нас Medicare, а Medicare не покрывает стоматологию».

По оценкам Макса, он и Джейн получили от Теплина и других медиков бесплатных услуг на сумму более чем 10 тысяч долларов.

Со-основательница программы Элисон Нил говорит, что в рамках программы, которая действует в 20 городах США и Канады, бесплатные услуги получили около 1,5 тысячи переживших Холокост на общую сумму, близкую к 2 млн долларов.