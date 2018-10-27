Дальний Восток может заинтересовать Пекин 2 Арнольд Хачатуров

27.10.2018, 16:39

Противостоять этому с позиции «сырьевого придатка» РФ будет весьма проблематично.

После событий 2014 года и разрыва с Западом власти РФ заговорили о «повороте на Восток».

Тем, кто знаком с устройством современного КНР, идея сразу показалась нереальной. КНР всегда спокойно отвечает на бурные проявления дружбы со стороны своих возможных сателлитов.

Пекин считает, что экономические санкции являются злом, так как мешают торговле между странами. Но если санкции уже ввели, то никто не будет рисковать собственными деньгами, чтобы поспособствовать вам их обойти.

Китайские банки и предприятия стали проявлять осторожность в отношении российских клиентов немедленно после первого пакета санкций США.

Счета ряда российских предприятий, ввозивших товары из КНР, заблокировали. С этого времени нейтральный и даже дружественный Китай по факту присоединился к антироссийским ограничениям, а в последнее время он удвоил усилия на данном направлении, отмечает журналист.

Ранее глава представительства ЦБ РФ в Китае Данилов заявил по этому поводу, что КНР расширительно рассматривает ограничения: хотя банкам Китая не запрещают обслуживать платежи клиентов банков РФ, они все же этого не делают — просто для того, чтобы подстраховаться.

РФ и КНР давно могли бы перейти на взаиморасчеты в юанях. Но примерно 80% платежей до сих пор проходят в долларах или евро, а значит, платежи легко отследить западным регуляторам.

Это легко объяснить: товарооборот КНР с США в 6 раз превышает объем торговли Китая с РФ. Стоит отметить, что у россиян китайцы покупают сырье, а у США — новые технологии.

Позиция Китая такова: военные контракты и политическая поддержка — это одно, финансы — другое. Если партнер слаб, китайцы вероятнее повысят цены, станут задерживать поставки и потребуют права контролировать совместные проекты, чем окажут бескорыстную помощь.

Недостаток «поворота на Восток» заключается еще и в возможном резком замедлении экономического роста КНР. Факты говорят именно об этом: рост ВВП в 3 квартале оказался наименьшим за последние 10 лет (6,5%).

Страна может оказаться в долговом кризисе и встанет перед необходимостью изменения экономики с существующей экспортно-ориентированной модели.

Экономический рост последнего тридцатилетия принес компартии КНР всенародную поддержку. Но при замедлении темпов роста властям страны придется искать иные источники популярности. Среди прочего может быть использована агрессивная внешняя политика.

На войну с США они не решатся, но Дальний Восток, потихоньку населяемые китайцами и имеющий непростое историческое прошлое, может заинтересовать Пекин. Противостоять этому с позиции «сырьевого придатка» РФ будет весьма проблематично.

Арнольд Хачатуров, «Новая газета»