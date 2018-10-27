Русская православная церковь маскируется 1 Роман Цимбалюк

27.10.2018, 16:56

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Как «зеленые человечки».

Нет никакой Украинской православной церкви Московского патриархата. Есть Русская православная церковь. Она просто маскируется. Как «зеленые человечки» или «отпускники».

И совсем недавно ее выдали в Кремле. 12 октября Путин проводил заседание Совбеза и там они размышляли о положении Русской православной церкви в Украине. Прятаться перестали. Понятие «УПЦ МП» даже не упомянули. Этот момент очень напоминает мне слова Путина: «Мы никогда не скрывали» – когда он размышлял о военной операции по захвату Крыма уже после аннексии.

В России только слова президента являются доказательством, и с тех пор никто не прячется за «силы самообороны» и «купить в любом военторге» (кроме Александра Хуга). Здесь ситуация аналогичная.

Надо называть вещи своими именами: УПЦ МП именовать Русская православная церковь, а лучше и правильнее – Российская православная церковь. Дабы не путать верующих, агностиков и атеистов. Чтобы не перепутать подходы к раю.

Роман Цимбалюк, «Фейсбук»