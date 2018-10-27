С 29 ноября в Беларуси вырастут штрафы 27.10.2018, 17:30

Значительно вырастет наказание за сделки в валюте.

29 октября в Беларуси изменятся размеры штрафов за многие нарушения, а также появятся новые штрафы. К примеру, введут административную ответственность для коммунальников за лишние выставленные суммы в жировках. Изменятся размеры штрафов за некоторые налоговые нарушения. Изменения затронут незаконные расчеты валютой, а также разглашение персональной информации.

Эти новшества предусмотрены изменениями в Кодекс об административных правонарушениях, а также в Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях. Tut.by посмотрел, как с 29 октября изменятся размеры штрафов в Беларуси.

Коммунальников будут наказывать рублем за лишние суммы в жировках

С 29 октября введут административную ответственность для коммунальников за лишние выставленные суммы в жировках. Так, должностным лицам организаций, которые осуществляют эксплуатацию жилищного фонда и предоставляют жилищно-коммунальные услуги, грозит предупреждение или штраф в размере до двух базовых величин (до 49 рублей).

Наказывать рублем будут не только за лишние суммы в жировках населения, но и арендаторов, лизингополучателей жилого помещения, членов организации застройщиков, дольщиков, заключивших договор, предусматривающий передачу им во владение и пользование объекта долевого строительства.

Поводом для штрафа могут стать в том числе начисленные в жировки суммы с превышением за основные и дополнительные ЖКУ, а также суммы за дополнительные услуги, на оказание которых не заключался договор.

Вырастут штрафы за оплату товаров и услуг валютой

Вырастут также размеры штрафов за незаконные расчеты валютой за товары и услуги. Сейчас штраф предусмотрен за незаконное принятие иностранной валюты в качестве платежного средства, он составляет для физлица до 50 базовых величин.

С 29 октября наказывать рублем также будут и за использование ценных бумаг или платежных документов в иностранной валюте с нарушением валютного законодательства. При этом размер штрафа для физлица составит от 50 до 100 базовых величин. Такой же штраф будет и за незаконные расчеты валютой за товары и услуги.

Для ИП и юрлиц за эти нарушения предусмотрено наказание от 100 до 200 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без

конфискации.

«Те же действия, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, — влекут наложение штрафа в размере от ста до двухсот базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо — от ста пятидесяти до трехсот базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации», — говорится в документе.

Штрафы за разглашение персональных данных

Поправки в КоАП также предусматривают введение административной ответственности за умышленное незаконное разглашение персональных данных "лицом, которому известны эти сведения в связи с его профессиональной или служебной деятельностью, если в этих деяниях нет состава преступления". За совершение таких действий в новой редакции предусмотрено наложение штрафа от 4 до 20 базовых величин, отмечают в Департаменте по гражданству и миграции МВД.

«Привлечение к административной ответственности будет осуществляться при наличии выраженного в установленном ПИКоАП порядке требования потерпевшего либо его законного представителя, — уточняют в ведомстве. — Правом составления протоколов об административных правонарушениях в перечисленных случаях наделены сотрудники органов внутренних дел. Рассматривать дела по таким административным нарушениям будет исключительно суд».

Сейчас в Кодексе об административных правонарушениях прописана ответственность за «умышленное разглашение коммерческой или иной охраняемой законом тайны без согласия ее владельца лицом, которому такая коммерческая или иная тайна известна в связи с его профессиональной или служебной деятельностью, если это деяние не влечет уголовной ответственности».

Вырастут штрафы за некоторые налоговые нарушения

В Беларуси вырастут с 29 октября также и размеры налагаемых штрафов за некоторые налоговые нарушения. Новшества касаются административной ответственности за правонарушения против порядка налогообложения и хранения бухгалтерских документов.

К примеру, для физлиц, которые умышленно не уплатят либо не полностью уплатят налоги (при этом они не являются должностным лицом юрлица или ИП), размер штрафа за нарушение с 29 октября вырастет до 40% от неуплаченной суммы налога, но не меньше 10 базовых величин (сейчас — 20% от неуплаченной суммы налога, но не меньше 5 базовых величин). За повторное нарушение штраф составит от 100 до 200 базовых величин.

Штраф за неуплату или неполную уплату суммы налога для ИП с 29 октября составит 40% от неуплаченной суммы налога, но не меньше 2 базовых величин (сейчас — 20%, но не менее 2 базовых). Для юрлиц за такое же нарушение штраф составит 40% от неуплаченной суммы налога, но не меньше 10 базовых величин (сейчас — 20% от неуплаченной суммы налога, но не меньше 10 базовых).

Изменятся также размеры штрафов за «провод» денег мимо кассового терминала. Физлицо с 29 октября сможет получить штраф от двух до тридцати базовых величин, ИП — от пяти до пятидесяти базовых величин, а юрлицо — до ста базовых величин. Сейчас штрафы как для физлиц, так для ИП и юрлиц составляют от 2 до 50 базовых величин.

Введут запрет на посещение стадионов

В Беларуси с 29 октября введут новый вид административного взыскания — запрет на посещение стадионов. Так, административный запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений будет применяться за совершение административных правонарушений на территории физкультурно-спортивного сооружения во время проведения спортивно-массового мероприятия, спортивного соревнования.

Нарушения антимонопольного законодательства и недобросовестная конкуренция

Штрафы за уклонение ИП или должностного лица юрлица от исполнения предписания антимонопольного органа либо представление заведомо ложной информации также вырастут: они составят от двадцати до ста базовых величин (от 490 до 2450 рублей). Сейчас — от 20 до 50 базовых величин.

Изменениями также предусмотрена административная ответственность для ИП и должностных лиц юрлиц за недобросовестную конкуренцию, а также за злоупотребление доминирующим положением.

Какие еще изменения ожидают белорусов с 29 октября?

Внесены изменения также касательно уничтожения либо повреждения леса, его загрязнения, а также незаконной вырубки леса. Есть новшества по штрафам за нарушение сроков регистрации оружия. Отдельные изменения касаются нарушений требований в области ветеринарной деятельности.