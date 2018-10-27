От винта вам 5 27.10.2018, 17:49

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Сходите там с ума внутри России сами.

Российские власти, нажав на рычажок фаянсового бачка, посредством своего Министерства иностранных дел спустили по трубам всем, кому это интересно, свое твердое беспокойство о больших учениях НАТО, которые начались на днях в Норвегии, пишет Telegram-канал «СерпомПо» Крупнейшими со времен «холодной войны»:

«Несмотря на … попытки представителей альянса и его государств-членов представить подобную военную активность как оборонительную, очевидно, что эта демонстрация боевого потенциала имеет четкую антироссийскую направленность».

Лучше бы промолчали.

После взятия Крыма, «гибридной войны» против Украины, нарушения Россией своих международных договоров, после пропаганды тезисов о «защите русского населения», кто в Европе может быть уверен, что в культурные страны не ступит нога покрытого зеленью «вежливого человека» со споротыми знаками различия?

Никто. Нигде. Никогда. Да.

уж после сеанса радикальной правды дипломата Белоусова на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН тем более. Комментируя отклонение проекта российской резолюции о ДРСМД, замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ резанул правду-матку: «Тут недавно на заседании Соединенные Штаты заявили, что Россия готовится к войне. Да, Россия готовится к войне, я это подтверждаю. Да, мы готовимся защищать нашу Родину, нашу территориальную целостность, наши принципы, наших людей. Мы готовимся к такой войне. Но у нас есть серьезные отличия от Соединенных Штатов Америки. И в лингвистическом плане это отличие заключается всего в одном слове, что в русском языке, что в английском языке: Российская Федерация готовится к войне, а Соединенные Штаты Америки готовят войну».

Ну что ж. Вас услышали. Считайте учения НАТО в Норвегии этапом такой «подготовки». А если, как дипломат Белоусов, говорить без обиняков, Россиюшке, вздумавшей в марте 2014 года заняться советским реваншизмом, послан ясный сигнал – голубь мира с остерегающим письмом в клюве.

Повторения успешных «гибридных войн» больше не будет. Даже не думайте – ни власти, ни те, кто в России поддерживает войны.

Сходите там с ума внутри России сами, вместе со своим народом, если ему это так нравится. А к нам не лезьте. От винта вам.