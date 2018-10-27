В Беларуси продолжаются массовые увольнения 3 27.10.2018, 18:00

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С начала годы без работы остались более 38 тысяч человек.

В Беларуси организации уволили за 9 месяцев этого года чуть больше 552 тысяч работников, а трудоустроили — почти на 38,3 тысячи меньше. Это следует из данных Белстат по численности принятых и уволенных работников. При этом в сентябре предприятия в целом вышли на положительную динамику — уволили меньше, чем приняли на работу. Но такие отрасли как промышленность и строительство по-прежнему в минусе, пишет tut.by.

Так, в прошлом месяце организации взяли на работу — 82 709 человек, а уволили — 61 162. Выйти в плюс по этому показателю удалось во многом благодарю сфере образования, где трудоустроили почти на 116% больше, чем уволили. Это связано во многом с началом учебного года, учебные заведения активно набирали кадры.

Предприятия в целом стали чаще увольнять за прогулы: в августе — 3624 человек, в июле — 3221, в июне — 3082.

Организации, которые оказывают услуги по временному проживанию и питанию, приняли на работу почти на 41% больше человек в сентябре, чем уволили. В сфере информации и связи это соотношение составило 16,1%.

При этом строительные организации в сентябре на 12,8% больше уволили, чем трудоустроили, а промышленные — на 10,1%. Сельское, лесное и рыбное хозяйства также в минусе по этому показателю (-15,7%). Месяцем ранее ситуация была аналогичной: строителей, промышленников и аграриев также активнее увольняли, чем принимали на работу.

В экономике в сентябре было занято 4 миллиона 330,1 тысячи человек, а августе — 4 миллиона 338 тысячи.

По данным выборочного обследования домашних хозяйств, численность безработных по методике Международной организации труда в третьем квартале этого года составила 240,5 тысячи человек (годом ранее — 273,9 тысячи человек).